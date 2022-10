Montpellier - OL (1-2) : et Lacazette délivra les Lyonnais

Lacazette et Christopher Jullien lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Englué dans une série de 6 matchs sans victoire, l’OL a profité du but salvateur d’Alexandre Lacazette en fin de rencontre pour renouer avec le succès à Montpellier samedi (1-2).

Décisif sur l’ouverture du score de Houssem Aouar, on a longtemps cru qu’Alexandre Lacazette, malgré les occasions, ne le serait plus contre Montpellier samedi (1-2). Entre le manque de réussite et les erreurs techniques, l’attaquant de l’OL a gâché plusieurs opportunités, certaines assez importantes, mais c’était mal connaître le bonhomme. Alors que se profilait le temps additionnel et que l’Olympique lyonnais se dirigeait vers une nouvelle désillusion, le buteur est sorti de sa boîte pour enfin tromper le portier remplaçant montpelliérain.

Une réalisation ô combien capitale dans le marasme que connaissait le club rhodanien jusqu’à cette affiche. Plus que la victoire qui était nécessaire, ce résultat devrait redonner le sourire à ce groupe. “C’est bien de repartir avec les trois points. On s’est mis en difficulté je pense car on aurait pu marquer deux ou trois buts plus rapidement. On peut voir que tout le monde est content et qu’on joue tous ensemble et ça fait du bien, a savouré Lacazette. Le coach demande que l’on fasse beaucoup d’efforts. J’espère que ce succès va donner confiance à pas mal de monde et qu’on va lancer une série.”

Lacazette montre la voie sur les 2 derniers matchs

Pour cela, il faudra que, comme contre Rennes (3-2) et le MHSC, le capitaine montre la voie à ses coéquipiers. Sur la pelouse de la Mosson, il n’a pas été le seul à réaliser une bonne performance (on peut évoquer ici Aouar, Caqueret ou encore Tagliafico), mais son rendement a indéniablement un impact sur sa formation. “En ce moment, on va parler de Moussa (Dembélé) et moi car on est à la fin des actions, mais c’est surtout un travail collectif, a comme souvent rappelé l’ancien Gunner. Tout le monde met la main à la pâte et cela doit être reconnu, même ceux qui sont entrés ont été importants.”

Meilleur buteur (7) et co-meilleur passeur (3) de l’OL après 12 journées, Lacazette semble aussi avoir un rendement beaucoup plus positif lorsqu’il évolue aux côtés de Dembélé comme cela est le cas depuis quelques semaines, même sous Peter Bosz. Un peu plus à la création et moins isolé, il est aussi décisif. “C'est un joueur de surface. On en possède pas mal. Certains hésitent à aller dans la surface, lui s'y sent bien. C'est là où l'on marque les buts. Il est allé la chercher (la dernière réalisation) mais il était vraiment fatigué. Le foot est souvent une question d'association. Quand on a la chance d'avoir des joueurs axiaux qui marquent des buts, c'est compliqué de ne pas les faire jouer ensemble. On peut les mettre en concurrence, mais ce n'est pas la meilleure façon d'en tirer le maximum, a expliqué Laurent Blanc. Ils se regardent pour savoir qui va marquer le plus de buts. J'hérite d'un effectif qui est comme il est. On a beaucoup de possibilités offensives.”

5 passes clés face à Montpellier

Contre les Héraultais, le numéro 10 a délivré 5 passes clés et remporté 8 duels sur 13, signe qu’il a été au four et au moulin, notamment en deuxième période lorsque l’Olympique lyonnais allait un peu moins bien. Toutefois, il n’a pas tout bien fait et si les Rhodaniens ont souffert jusqu’au bout, c’est aussi car lorsqu’il a eu la balle de 2-0, il a manqué sa transmission vers Dembélé en début de deuxième période. “Je loupe cette passe pour Moussa, je m’en veux encore et je me suis excusé. Je lui dois une passe décisive, a-t-il déclaré en souriant. J’espère que dès le week-end prochain je pourrai lui donner un but.”

Depuis deux rencontres, Lacazette monte en puissance après plusieurs prestations en dessous de ses standards à la fin de l’aventure de Peter Bosz. Pour l’OL, cela sera un facteur important s’il veut définitivement sortir de la mauvaise spirale dans laquelle il se trouve encore. Car le succès et la belle performance du capitaine, rehaussée aussi par le but il faut le souligner, doivent maintenant trouver de la continuité lors des oppositions à venir face à Lille et Marseille.