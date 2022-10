A Montpellier, la paire Lacazette - Dembélé devra mener l’OL

Malgré la défaite à Rennes dimanche dernier, la doublette Lacazette - Dembélé avait montré de bonnes choses. Face à Montpellier ce samedi, les deux attaquants seront une nouvelle fois le fer de lance d'un OL en quête de points.

Bien que battu par Rennes dimanche pour sa première, Laurent Blanc avait noté des choses positives sur lesquelles s’appuyer pour la suite. Un des aspects plutôt intéressants en Bretagne malgré la courte défaite (3-2) est l’association Lacazette - Dembélé. Déjà aperçue contre Paris (0-1) et Toulouse (1-1) avec Peter Bosz, cette dernière commence tout doucement à monter en puissance.

On l’a vu face aux Rennais, les deux joueurs se cherchent souvent avec la volonté affichée de trouver de la verticalité dans le jeu rhodanien. A l’image du premier but, où Lacazette sert rapidement Dembélé en profondeur, avant que ce dernier ne décale Nicolas Tagliafico pour le centre décisif. Sur la deuxième réalisation, le numéro 10 profite de la présence de son compère, qui monopolise les défenseurs, pour reprendre le ballon relâché par Steve Mandanda.

Plus de liberté pour Lacazette qui se retrouve moins isolé

Avec cette doublette, Laurent Blanc peut mettre en place son idée qui est d’apporter du nombre dans la surface de réparation, de peser sur la défense. Pour cela, il faut aussi que les joueurs de couloir animent correctement leur côté, ce qui a été le cas dimanche dernier pour Tagliafico notamment. Aligner les deux attaquants permet aussi d’offrir une plus grande liberté à Lacazette, qui a un rôle prépondérant à la création. Moins isolé à la pointe de l’attaque lyonnaise, l’ancien Gunner peut profiter de la qualité technique de Houssem Aouar pour combiner. Pour Dembélé, cela lui offre la possibilité de se concentrer avant tout sur son travail de pur avant-centre en gardant les ballons et en faisant avancer son équipe.

Et visiblement, les deux hommes apprécient évoluer côte à côte. “Le coach nous a parlé. Quand tu joues avec un footballeur de qualité, c’est toujours plus facile mais ça prend du temps de créer des automatismes, de se connaitre en tant que joueur. Au fur et à mesure des matchs, on voit qu’on se trouve de plus en plus et dans de meilleures conditions, a observé Dembélé. On est complémentaires. C’est un joueur qui aime bien décrocher même s’il peut prendre la profondeur aussi. J’aime bien rester devant, faire mes appels mais je peux aussi décrocher et remiser. Je peux apporter du poids dans la surface."

Deux joueurs assez complémentaires

Lacazette aussi y voit des points positifs. "L'association avec lui me plaît. Moussa a beaucoup de qualités et elles sont différentes des miennes. Cela me rappelle lorsque j'ai débuté aux côtés de Bafé Gomis. J'apprécie jouer avec lui. J'ai plus de liberté dans le jeu et j'essaye d'être encore plus à la création des actions, expliquait-il récemment. Il y a un joueur devant moi donc j'ai moins cette responsabilité d'être à la pointe de l'attaque.”

A Montpellier ce samedi (17 heures), ils devraient, sauf surprise, débuter une nouvelle fois la partie. Sur une série de 6 rencontres sans le moindre succès, l’OL compte entre autres sur les deux attaquants pour remonter la pente et montrer la voie, même si le salut de l’Olympique lyonnais passera par une bonne prestation globale de l’équipe.