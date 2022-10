OL : Moussa Dembélé veut un "esprit de vainqueur" à Montpellier

Moussa Dembélé (OL) après son but face à Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Malgré une nouvelle défaite à Rennes, l'OL veut se montrer une nouvelle fois optimiste. Après une nouvelle grosse semaine de travail, Moussa Dembélé voit en Montpellier un déplacement qui peut faire du bien aux têtes.

Un point sur 18 possibles

"On le vit mal forcément, on est des compétiteurs, on veut gagner. Ces derniers temps, on n’a pas réussi à le faire. Nous restons concentrés, on garde de l’espoir et de la confiance en nous. On reste motivés."

De l’amélioration à Rennes

"Il y a du mieux mais il n’y a pas de victoire au bout. Le match de Rennes, il y a du mieux, on a réussi à combiner, à marquer des buts. Mais on en a encaissés plus qu’on en a marqués donc forcément on ne prend pas de points. Il faut prendre le positif."

La tête plus que les jambes ?

"Il faut travailler les deux. L’un sans l’autre, ça ne va pas ensemble. C'est à nous de rester motivés, concentrés, de rester ambitieux et de savoir que la chance va tourner et qu’on va réussir à prendre les trois points."

Le discours de Laurent Blanc

"Sur le collectif, la confiance et surtout garder la bonne humeur. Le foot est un sport magnifique et c’est à nous de reproduire sur le terrain ce qui est fait à l’entraînement. Il faut avoir confiance, confiance en nous. Elle commence à revenir. Il y a des automatismes qui commencent à se créer. On a toujours pêché défensivement mais avec le temps, le travail et l’abnégation, ça va aller."

Les changements à l’entraînement

"Quand il y a un nouveau coach, ça insuffle un nouvel élan du groupe. Tout le monde essaye de faire plus à l’entraînement et on le ressent en tant que joueur. Tout le monde veut se donner à fond, veut prouver. C’est normal mais il faut garder ça sur la durée. Il peut y avoir une redistribution des cartes mais tout passe par l’entraînement pour avoir sa carte à jouer."

Des entraînements plus durs ?

"Plus dur, je ne sais pas mais c’est différent. On a beaucoup travaillé sur l’aspect physique ce qui nous a un peu manqué sur le début de saison. Chaque coach a sa philosophie. On a eu beaucoup de séances la semaine dernière mais ça nous a fait du bien. Ca nous a permis de créer des automatismes."

Le positif à Rennes

"Les attitudes, on s’est créé des occasions. On s’est trouvé plus facilement et on essaye de créer une alchimie entre nous sur le terrain. Tout le monde veut faire de son mieux et veut se donner à 100% pour l’équipe."

Son duo avec Lacazette

"Le coach nous a parlé. Quand tu joues avec un joueur de qualité, c’est toujours plus facile mais ça prend du temps de créer des automatismes, de se connaitre en tant que joueur. Au fur et à mesure des matchs, on voit qu’on se trouve de plus en plus et dans de meilleures conditions. On est complémentaire. C’est un joueur qui aime bien décrocher même s’il peut prendre la profondeur aussi. J’aime bien rester devant, faire mes appels mais je peux aussi décrocher et remiser. Je peux apporter du poids dans la surface."

Un système qui met plus en valeur

"C’est au coach de vous répondre sur ce point. J’essaye de donner mon maximum mais oui il y a des bons côtés. Le plus important reste de prendre des points le plus possible. Quand tu ne gagne pas, tu as forcément le moral en bas quand tu es compétiteur. C’est à nous de corriger nos erreurs. Quand le match est terminé, il faut passer au suivant et surtout ne pas avoir de regrets. On a de la qualité, c’est indéniable. A nous d’être prêts samedi à 17h et tout se passera bien."

Montpellier dans la même situation que l’OL

"Quand il y a un changement d’entraîneur, il y a toujours un regain de confiance, tout joueur voudra se surpasser donc il faudra être vigilant sur ce point. Mais comme je l’ai dit, on se concentre sur nous et notre match pour prendre des points."

Son début de saison

"Je me sens de mieux en mieux. Quand tu ne joues pas, tu perds un peu de condition physique mais je travaille tous les jours pour revenir à 100% le plus rapidement possible. Le coach nous donne la confiance et c’est à nous de rentrer sur le terrain avec un esprit de vainqueur."