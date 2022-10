Ligue 1 : l’OL punit par ses ex à Rennes (3-2)

Pour la première de Laurent Blanc, l’OL a accroché Rennes sur sa pelouse. Mais encore trop fébriles défensivement, les Lyonnais concèdent une nouvelle défaite (3-2).

Nouvelle ère mais toujours même résultat. Pour sa première sur le banc de l’OL, Laurent Blanc n’a pas réussi à accrocher les points qu’il recherche depuis sa prise de fonction. Sur la pelouse du Roazhon Park, les Lyonnais sont restés dans leurs travers avec une nouvelle défaite (3-2) et toujours un point inscrit sur les six derniers matchs. Pourtant, à Rennes, l’OL aurait pu espérer ramener un point. Encore faut-il tenir la baraque défensivement… Blanc avait pointé cet aspect négatif du début de saison lyonnais et avec une défaite en ayant inscrit deux buts à l’extérieur, il ne devrait pas changer d’avis.

Forcément attendu pour son retour dans le championnat de France, l’entraîneur lyonnais avait choisi de miser sur un 3-5-2 pour se redonner confiance. De la confiance, il a également voulu en donner à Houssem Aouar et Jérôme Boateng, deux joueurs qui n’avaient pas joué depuis le début de la saison. Le pari était risqué, il a failli être payant mais l’OL repart de Bretagne avec zéro point et certainement encore un peu plus le moral dans les chaussettes.

Du mieux mais zéro point

A la différence des dernières sorties, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont réussi à proposer quelque chose même s’il ne fallait pas s’attendre à un changement total en un claquement de doigts. Pourtant, le duo Lacazette - Dembélé sur lequel souhaite s’appuyer a montré des signes encourageants et c’est d’ailleurs sur une combinaison entre les deux attaquants qu’est venue l’ouverture du score après 20 minutes. Le capitaine lyonnais a ajusté Mandanda sur un centre de Tagliafico et permis à l'OL de mener pour la 1re fois de la saison à l’extérieur.

Mais les têtes lyonnaises sont encore et toujours lourdes et le système ne tient qu’à un fil comme le physique de Corentin Tolisso, une nouvelle fois sorti sur blessure en première période. En l’espace de huit minutes et d’une mi-temps, les Lyonnais ont été rattrapés puis dépassés par les Rennais grâce ou à cause de deux ex. Par deux fois, Martin Terrier a profité des errements défensifs lyonnais pour tromper Lopes de la tête (38e, 77e). De son côté, Amine Gouiri s’est rappelé aux bons souvenirs de son club formateur en profitant de ce fameux retour des vestiaires pour punir des Lyonnais encore attentistes (46e). L’OL a trouvé des ressources avec le doublé de Lacazette (70e) pour revenir à égalité mais le club a un ratio trop élevé de buts encaissés - occasions concédées pour espérer faire quelque chose à l’extérieur…