OL - Mercato : Dembélé n’a pas pris de décision pour son avenir

Moussa Dembélé (OL) après son but face à Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En fin de contrat avec l’OL dans quelques mois, Moussa Dembélé n’a pas pris de décision. L’attaquant veut d’abord aider le club à remonter la pente.

Lui aussi concède avoir vu du changement depuis l’arrivée de Laurent Blanc. Meilleur buteur de l’OL la saison dernière, Moussa Dembélé compte sur l’arrivée du coach français pour retrouver une place de titulaire et surtout le chemin du but. Touché par quelques pépins physiques au début de la saison, l’attaquant avait surtout vu Alexandre Lacazette débarquer et lui chiper sa place à la pointe de l’attaque.

Face à la crise de résultat, Peter Bosz les a titularisés ensemble et Laurent Blanc a avoué chercher la meilleure solution pour les avoir tous deux en même temps sur le terrain. "C'est plus un joueur qui aime bien décrocher et toucher le ballon. Moi, je suis plus un pivot, je peux jouer dans la profondeur, a déclaré Dembélé sur Téléfoot. Je suis plus un buteur que lui. (...) Je pense qu'on a cette complémentarité qui fait que les deux ça peut marcher."

"Ma situation, on verra plus tard"

S’il ne s’interdit pas de rêver à l’équipe de France, Moussa Dembélé sait que la route vers les Bleus est encore longue. Cela passe par des bonnes performances en club qui pourrait lui ouvrir aussi les portes d’un nouveau club. L’ancien du Celtic est en fin de contrat en juin prochain et peut s’engager où bon lui semble à partir de janvier 2023.

"Ma décision n’est pas prise. Je ne me penche pas trop dessus. Le plus important, c'est le club où je suis à l'instant T. Je prends au jour le jour, j'essaye de tout donner, de faire des bons matches, d'en gagner. Ma situation on verra ça plus tard."

Si l’OL lui a proposé des offres de prolongation, Dembélé les a rejetées pour le moment.