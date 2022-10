Avec pas moins de neuf joueuses blessées, Sonia Bompastor doit encore bricoler à Bordeaux. Face aux Girondines, l’entraîneure de l’OL a décidé de s’appuyer sur Vicky Becho pour remplacer Delphine Cascarino.

L’infirmerie de l’OL a de quoi donner le tournis. Ce dimanche, elles sont neuf à ne pas avoir fait le déplacement et les noms sont plutôt ronflants, avec presque une équipe-type laissée de côté. Dans cette liste des blessées de plus ou moins longue date, sont venues s’ajouter Delphine Cascarino et Perle Morroni. Cette dernière est surtout préservée en vue du premier match de Ligue des champions, mercredi contre Arsenal. Pour Cascarino, l’absence est plus problématique. En effet, l’ailière, touchée avec l’équipe de France, sera absente quelques semaines…

A Bordeaux, Sonia Bompastor a donc convoqué un groupe de 18 joueuses avec quelques jeunes de l’Académie comme Nesrine Bahlouli ou Kysha Sylla. Néanmoins, au coup d’envoi, ce dimanche à 12h45, l’équipe couchée par l’entraîneure lyonnaise a fière allure. Malgré une possible tentation de passer en 4-4-2, l'OL va poursuivre avec son traditionnel 4-3-3.

Face à l'absence de Cascarino, Bompastor a décidé de titulariser Vicky Becho, plutôt intéressante lors de ses différentes entrées. Au milieu, Daniëlle van de Donk et Lindsey Horan retrouvent une place de titulaire après avoir été préservées lors de la dernière journée contre Rodez.

La composition de l'OL : Endler - Jaurena, Renard (cap), Sombath, Bacha - Horan, Henry, Van de Donk - Becho, Le Sommer, Malard