En attendant de faire ses débuts avec l’OL, Nesrine Bahlouli est vu comme l’un des espoirs de demain. La Lyonnaise fait partie des 10 dernières finalistes pour le Golden Girl 2022.

Dans la famille Bahlouli, il y a bien évidemment Farès qui a joué avec les pros et qui évolue désormais dans le championnat ukrainien, les petits frères Mohamed et Djibril. Mais il y a également une Bahlouli chez les Fenottes avec Nesrine. L’attaquante lyonnaise s’entraîne avec les professionnelles mais attend toujours de connaitre sa première avec le groupe de Sonia Bompastor. Aussi à l’aise avec ses pieds, l’internationale U19 française fait partie des espoirs du football féminin.

Pour preuve, elle fait partie des dix dernières joueuses à pouvoir encore remporter le Golden Girl 2022. La liste des finalistes a été dévoilée vendredi et Nesrine Bahlouli en fait partie. La concurrence s’annonce rude mais c’est déjà une preuve que les qualités de la jeune Lyonnaise ont dépassé les simples frontières du Rhône et de la Saône.

La liste de 10 finalistes :

Nicole Arcangeli (ITA)

Nesrine Bahlouli

Hanna Bennison (SWE)

Jule Brand (ALL)

Sofie Bredgaard (DAN)

Esmee Brugts (NED)

Anastasia Ferrera (ITA)

Mary Fowler (AUS)

Kika Nazareth (POR)

Salma Paralluelo (ESP)