Mercato : Farès Bahlouli (ex-OL) rejoint le SK Dnipro (Ukraine)

Malgré la guerre en Ukraine, Farès Bahlouli n’a pas plié bagages. L’ancien offensif de l’OL quitte le Metalist Kharkiv pour le SK Dnipro, qui joue la Coupe d'Europe cette année.

La guerre qui fait rage entre l’Ukraine et la Russie n’a pas eu raison des envies footballistiques de Farès Bahlouli. Six mois après le début du conflit, le joueur offensif est toujours en Ukraine et va même goûter aux joies de la Coupe d’Europe. A 27 ans, Bahlouli s’est engagé pour une saison avec le club de Dnipropetrovsk, qui évolue en D1 ukrainienne et qui participera à la Ligue Europa Conférence cette saison.

Formé à l’OL, Farès Bahlouli avait rejoint l’Ukraine en mars 2021 du côté du Metalist Kharkiv. Au sein du club ukrainien qui évoluait alors en troisième division, il va connaitre deux montées successives. Malgré l’accession en première division avec le Metalist, il a donc choisi de s’offrir un nouveau challenge avec le SK Dnipro.