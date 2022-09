Vincent Ponsot défend le mercato de l’OL

Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Deux jours après la fin du mercato, les supporters de l’OL n’ont pas digéré certains mouvements. Critiquée, la direction défend la stratégie mise en place.

On l’a dit vendredi, le mercato de l’OL laisse un petit goût d’inachevé. Après les belles promesses lors de l’ouverture du marché des transferts, le club lyonnais a appuyé sur la pédale de frein pour renforcer l’effectif, cherchant avant tout à dégraisser. Sur ce point, Vincent Ponsot avoue dans L’Equipe que les dirigeants "n’ont pas fait exactement ce qu’on souhaitait." Ceux qui étaient en tête de liste pour plier bagage comme Houssem Aouar, "qui n’a pas trouvé le club adéquat, une fois c’était lui, une autre nous", Moussa Dembélé ou Jérôme Boateng sont toujours là. Lucas Paquetà s’en est lui allé vers West Ham. Un départ dans les derniers jours du mercato qui est mal passé chez certains supporters.

"C'est une hypocrisie le cas Paquetà, souligne Vincent Ponsot. On a anticipé en sachant qu'il souhaitait partir. S'il avait voulu rester, il n'y aurait pas eu de problèmes mais on a essayé de le prolonger en mars-avril, on n'a pas trouvé d'accord. Il y a trouvé son intérêt."

"Les arrivées libres ont eu un impact sur la masse salariale"

En anticipant très rapidement les arrivées et les profils voulus par Peter Bosz, la cellule de recrutement et les dirigeants ont voulu avoir un coup d’avance. A la lecture de la balance positive de 36,9M€, les supporters regrettent une nouvelle fois une manque d’ambition sportive, le financier passant avant tout. Néanmoins, Vincent Ponsot a voulu apporter un bémol à ce chiffre. Si l’OL a dépensé un peu moins de 10M€ sur le marché des transferts, cette somme doit être nuancée avec les arrivées libres d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Une façon de sous-entendre que ces arrivées ont coûté peut-être plus qu’un simple transfert entre deux clubs.

"On a investi 172 M€ depuis trois saisons, rappelle Vincent Ponsot, le directeur du football. Et quand vous prenez un joueur libre (Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso), il y a un impact très significatif sur la masse salariale et l'écart aujourd'hui dans notre masse salariale couvre largement le différentiel dont on parle sur les transferts. Il faut faire une distinction entre les ventes et cette masse salariale."

En prolongeant Maxence Caqueret, Anthony Lopes et Rayan Cherki, l’OL estime qu’il est resté sur sa ligne de conduite, à savoir remettre l’ADN OL au centre du projet sportif. Seule la vérité du terrain dira si la stratégie estivale a fonctionné.