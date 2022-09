OL - Mercato : Peter Bosz estime que "l'effectif a gagné en qualité"

A quelques heures de la fin du mercato, Peter Bosz s’est montré évasif au moment de parler des joueurs en partance. Néanmoins, l’entraîneur tire du positif de l'été, estimant que son groupe a gagné en qualité.

Seul Boateng absent à l’entraînement

"Jérôme reviendra bientôt. J’ai un effectif complet mais dans le football, rien n’est définitif. J’ai parlé avec les dirigeants depuis le début, on n’a pas besoin de trop de joueurs avec un match par semaine. Les joueurs ont un contrat et ils sont là. C’est une partie de mon job de faire en sorte que les joueurs qui ne jouent pas ne baissent pas les bras. Il faut travailler pour se montrer. Il n’y a pas onze titulaires, tous les joueurs qui sont dans mon groupe peuvent jouer."

Le bilan du recrutement estival

"Je suis très content de l’effectif. On a recruté spécifiquement des joueurs et ça nous fait du bien. On le voit depuis le début. On est sur la bonne direction. Je suis très content des joueurs que j’ai même s’il n’y a pas d’autres arrivées."

Diomandé sur le départ ?

"Ce sont des choses que je parle avant tout avec les dirigeants. Ce sont eux qui décident, je suis là pour aider et donner mon avis. Ces discussions, je les ai dans le bureau des dirigeants."

La solution de rechange derrière Gusto

"Henrique peut jouer sur les deux côtés. On peut avoir un doute qu’on gaucher joue à droite. Il a envie de jouer à ce poste, il s’est entraîné pour s’adapter un petit. Heureusement, Malo (Gusto) n’est pas blessé jusqu’à là mais c’est Henrique l’option et maintenant il y a Saël (Kumbedi)."

L’amélioration de l’effectif

"Il s’est amélioré sur beaucoup de points. Des leaders dans le vestiaires, des joueurs de qualité. J’ai essayé de donner mon avis aux dirigeants pour avoir des joueurs pour monter le niveau et non pour la quantité. Il y a désormais des vainqueurs et on voit ça depuis le début même si on ne peut pas être au top à tous les matchs. Je l’ai déjà dit on est plus stable. Ca n’a rien à voir avec la saison dernière."

Ce que changent les arrivées de Lacazette et Tolisso

"Ils nous aident à ne pas perdre des matchs à la fin, prendre des buts et finalement gagner des matchs. C’est le plus important et c’est plus facile quand on est plus stable."

Aouar dans le groupe contre Angers samedi ?

"S'il est là demain ? Ca, je ne sais pas. S'il est là, je l'ai toujours dit, il peut postuler. On verra demain. Je parle souvent avec Houssem mais aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il va se passer. On verra demain."