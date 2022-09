OL : Caqueret veut "refaire peur aux adversaires au Parc OL"

De retour dans le onze de départ contre Auxerre, Maxence Caqueret a été à son avantage. Le milieu de terrain estime que l’OL peut encore progresser mais est sur le bon chemin.

100% de victoire à domicile

On fait très bon début à domicile, on a pris 9 sur 9. C’est un objectif de faire peur aux équipes quand elles viennent ici, de faire carton plein.

Le retour dans le onze contre Auxerre

"Ca fait du bien de retrouver le onze après ce long mois de blessure. Plaisir de rejouer 90 minutes. Je me suis plutôt bien senti, assez bien physiquement car j’ai bien travaillé durant ce mois de blessure avec les préparateurs."

L’éclosion de Johann Lepenant

"Il a fait une bonne préparation et confirme en ce moment son niveau. C’est bien pour lui et l’équipe pour postuler dans les places européennes. Il fait du bien. Il court tout le match et récupère le ballon et joue simple. Ca facilite le jeu pour le reste de l’équipe. Il a plus cette faculté à rester dans ce rôle, à être le premier relanceur et a joué simple."

Ses envies offensives mercredi

"J’étais plus haut et plus proche de la surface. j’ai eu deux occasions qui n’ont pas abouti mais j’essaye de travailler régulièrement sur ce point pour aider l’équipe. La confiance joue mais le positionnement m’aide beaucoup à avoir ces possibilités."

Caqueret : "Je pense beaucoup à ce premier but"

Les axes de progression

"Le mouvement de chaque joueur a fait qu’on se trouvait plus facilement et de manière manière. Il faut continuer la dessus, jouer simple pour se créer le plus d’occasions."

Un vent de panique en fin de match

"Dix dernières minutes compliquées avec un but évitable. On aurait du faire beaucoup mieux sur cette action. Ce sont dix minutes assez frustrantes car on finit sur ça mais on essaye surtout de retenir la première période."

Toujours pas de clean-sheet

"On veut toujours ne pas prendre de but. Hier, on aurait dû l’éviter. On n’a pas su le faire et on a ce objectif de clean-sheet pour se sentir mieux et être plus en confiance défensivement."

Un affrontement contre Angers et Baticle

"On est là pour gagner nos matchs. Il y a une très bonne relation entre les joueurs et Gérald mais on est là pour être le plus haut au classement. On va tout donner mais j’espère qu’il pourra continuer sa mission à Angers."

La forteresse Parc OL

"On n’a pas su le faire la saison dernière, on a perdu trop de points à domicile. Si on peut le faire cette année, on doit le faire même s’il faut gagner à l’extérieur. Il faut faire peur aux équipes adverses quand elles viennent ici."

Caqueret : "Je reste un leader même sans brassard"

L’ambiance dans le stade

"On a pu connaitre des contextes un peu plus tendus. On a mis les choses au clair tous ensemble. Il y a un environnement assez stable et sain donc ça nous aide forcément."

Absent parmi les vice-capitaines

"Ce n’est pas quelque chose qui me perturbait et m’obstinait. Le président en avait parlé, je suis toujours resté humble à ce sujet. J’ai toujours ce rôle de leader dans le groupe. Ca ne me dérange pas de ne pas être dans les quatre capitaines."

De nouveau à 100% ?

"Très compliqué d’être blessé dès la première semaine mais j’ai bien travaillé avec les kinés et les préparateurs. J’ai pu récupérer tout mon coffre et j’espère pouvoir faire une bonne saison."

L’ambiance dans ce dernier jour de mercato

"C’est toujours une période assez spéciale. On sait qu’il peut y avoir des arrivées et des départs. On a un match dans deux jours donc on reste focus sur Angers et on verra comment va se passer ce dernier jour."

L’attente de son premier but

"J’y pense beaucoup oui parce que ça me tient à coeur mais ce n’est pas une pression que je me mets. S’il arrive samedi tant mieux, si c’est dans des mois, on attendra. Le plus important est que l’équipe fonctionne bien."

L’apport de Lacazette et Tolisso

"Ils ont engrangé beaucoup d’expérience à l’étranger. Ils communiquent, nous montrent la voie quand on n’est pas sur la bonne. Ce n'est que positif."