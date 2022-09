OL : Rayan Cherki "a cette faculté à libérer un match"

Proches en dehors du terrain, Maxence Caqueret et Rayan Cherki ont tous les deux prolongé cet été. Le milieu assure que cette saison peut être la bonne pour son coéquipier.

Il y a eu Alexandre Lacazette avec Corentin Tolisso, il y a désormais Maxence Caqueret avec Rayan Cherki. A Lyon, on n’hésite pas à jouer les entremetteurs pour convaincre un joueur de revenir ou de prolonger. Depuis deux semaines, Cherki a mis fin à un feuilleton qui durait depuis des mois en acceptant d'étendre son bail d’une saison supplémentaire avec une autre en option. Cette prolongation s’inscrit dans la volonté de l’OL de miser sur ses jeunes sortis du centre et ainsi préserver l’ADN OL.

"On connait tous le talent de Rayan. C’était un objectif qu’il prolonge, a dévoilé Maxence Caqueret jeudi en conférence de presse. Je lui ai parlé, lui ai dit qu’il y a un bon projet et qu’il en faisait partie. La décision lui revenait et je pense qu’il a pesé le pour et le contre."

Caqueret : "Son heure va arriver"

S’il n’avait pas réussi à marquer contre Troyes pour fêter cette prolongation, Rayan Cherki s’est depuis bien rattrapé. Il n’a pas encore connu les joies d’une titularisation dans ce début de saison ce qui ne l’empêche pas de se montrer décisif. Depuis deux matchs, l’international Espoir se mue en passeur. D’abord pour Moussa Dembélé afin accrocher le nul (1-1) à Reims puis son corner pour le but du break contre Auxerre mercredi.

Ces entrées décisives pourraient bien lui permettre de gagner en temps de jeu comme il l’avait expliqué lors de sa prolongation. Son compère Caqueret n’en doute pas une seconde. "On connait ses qualités. On sait qu’il peut libérer un match comme on l’a vu à Reims et Auxerre. Il a cette faculté à toujours tenter même s’il loupe. Il va réessayer, c’est une de ses forces. Il bosse, il travaille et je suis persuadé que son heure va arriver."

Après les erreurs du passé, Rayan Cherki assure avoir appris. A lui désormais de réussir à combiner patience et force de décision.