OL - Mercato : Rayan Cherki prolonge l’aventure

Comme annoncé dans la matinée, Rayan Cherki a trouvé un accord pour prolonger avec l’OL. Le joueur offensif est désormais lié avec son club formateur jusqu’en 2024, avec une année en option.

L’issue positive a mis le temps mais l’accord est enfin officiel. Entre l’OL et Rayan Cherki, l’aventure va bien s’étirer au delà de juin 2023, date de la fin du contrat du joueur. Après des mois de discussions, les deux parties ont trouvé un terrain d’entente qui convient à tout le monde. Désireux de garder sa pépite sur le long terme, le club a finalement coupé la poire en deux face à la volonté du clan Cherki de voir ce que l’avenir réserve. Ce vendredi, Rayan Cherki a signé une prolongation d’une saison, assortie d’une deuxième qui sera automatiquement activée en fonction des apparitions du numéro 18 dans cette saison 2022-2023.

Aulas avait pris les choses en main

Avec cet accord, tout le monde semble y trouver son compte et c’est désormais au joueur de montrer qu’il peut voir plus loin que 2024. A 19 ans, Rayan Cherki sait les attentes placées en lui que ce soit au sein du club ou chez les supporters et doit profiter de cette saison pour monter en puissance et s’inscrire très clairement dans la rotation de Peter Bosz. Il voulait avoir des garanties sportives, ce nouvel exercice donnera une orientation quant au maintien sur le long terme ou non du joueur.

En tout cas, une chose est sûre, Jean-Michel Aulas est parvenu à ses fins. Le président de l’OL avait personnellement pris les choses en main dans ce dossier et n’avait pas hésité à souffler le chaud et le froid avec Rayan Cherki, lui envoyant des messages d’affection tout en lui mettant un peu la pression. Tout est bien qui finit bien en coulisses, parole au terrain désormais.