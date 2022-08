OL - Troyes (4-1) : Toko Ekambi n’a pas encore trouvé la bonne carburation

Karl Toko Ekambi (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Quand l’OL a joué à se faire peur, il a pu compter sur des entames de mi-temps réussies. Trois des quatre buts lyonnais contre Troyes l’ont été dans les premières minutes. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : les entames de mi-temps

On avait déjà eu un aperçu contre Ajaccio il y a deux semaines et cette nouvelle rencontre l’a encore démontré. Si l’OL se montre ronronnant dans le coeur du match, les Lyonnais n’ont pas de problèmes de réveil. Alerte sur une passe en retrait d’Adil Rami, Alexandre Lacazette a parfaitement lancé les siens (1-0, 2e) tandis que Nicolas Tagliafico (47e) et Tetê (48e) ont évité à leurs coéquipiers d’être rattrapés par leurs vieux démons trop longtemps après l’égalisation de Tardieu peu avant la pause.

On a souvent reproché à l’OL d’avoir du retard à l’allumage ces dernières saisons, c’est tout l’inverse depuis deux journées. Les Lyonnais prouvent à la lettre ce que tout footballeur a déjà entendu dans sa carrière, à savoir qu’une équipe est souvent déréglée quand résonne le coup de sifflet d’un début de mi-temps. Il est juste dommage qu’en entrant bien dans ses matchs et en prenant rapidement l’avantage, les hommes de Peter Bosz n’arrivent pas à se rendre des matchs faciles…

Flop : Karl Toko Ekambi

Les latéraux ont souffert avant de relever la tête en seconde mi-temps mais les deux premières journées de Karl Toko Ekambi ne resteront pas dans les mémoires. Neutre dans le jeu contre Ajaccio, l’ailier camerounais a été un peu plus en vue vendredi soir face à Troyes mais c’est encore loin de son rendement de la saison dernière. Rentrant un peu plus intérieur et libérant ainsi le côté à Tagliafico, Toko Ekambi n’a pas apporté la profondeur dont aurait pu avoir besoin l’OL notamment en première période après l’ouverture du score.

Ne faisant pas la différence balle au pied, l’ancien de Villarreal n’a pas eu plus de réussite devant le but. S’il a forcé une frappe de loin (55e), c’est avant tout par frustration après un duel raté sur une belle action individuelle de Paquetà (54e) avant d’être devancé quelques minutes plus tard par la sortie de Gallon (58e). Si l’OL n’a pas de retard à l’allumage après deux journée, le Camerounais n’a pas encore trouvé la bonne carburation.