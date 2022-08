OL - Troyes : aux bons souvenirs d’Alexandre Lacazette

La réception de Troyes vendredi est l’occasion de se rappeler que cette opposition a été la première à se jouer sur le pelouse du Parc OL. En trouvant le chemin des buts à la 18e minute, Alexandre Lacazette était entré dans l’histoire de l’enceinte de Décines.

Quand il lui a été posé la question juste avant le premier match contre Ajaccio, Alexandre Lacazette n’a pas mis longtemps pour se plonger dans la boite à souvenirs et se remémorer dans sa tête son premier but au Parc OL. C’était le 9 janvier 2016 face à l’ESTAC Troyes avec "une passe de Clément Grenier". Un but qui peut paraître anecdotique contre une formation troyenne loin de jouer les places d’honneur en Ligue 1 et qui avait pris la foudre (4-1) mais qui a permis au néo-capitaine d’écrire son nom dans l’histoire de l’OL.

Un seul but contre Troyes en Ligue 1

Quand nos petits-enfants et arrière petits-enfants demanderont qui a été le premier joueur à marquer au Parc OL, le nom d’Alexandre Lacazette ressortira à travers les époques. Cet accomplissement, personne ne pourra jamais lui enlever. Dans le festival offensif des hommes de Bruno Genesio, le numéro 10 d’alors avait encore trouvé le chemin des filets et montré la voie aux siens pour ce match inaugural à Décines. Ce but en 2016 est d’ailleurs l’unique réalisation de Lacazette face à Troyes chez les professionnels en quatre rencontres de championnat. Quelque chose nous dit qu’il aimerait bien remédier à tout ça vendredi soir.