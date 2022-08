OL : Alexandre Lacazette sera le capitaine

À deux jours de la reprise de la Ligue 1, Peter Bosz a fait son choix concernant le capitanat. Revenu durant l'été, Alexandre Lacazette sera le nouveau capitaine de l'OL.

Léo Dubois d'abord rétrogradé dans la hiérarchie au poste de latéral droit puis parti à Galatasaray, le brassard de capitaine était vacant. Peter Bosz avait rapidement annoncé que son choix ne se ferait qu'à la fin de la prépration estivale après avoir testé plusieurs joueurs. Depuis quelques jours, le suspense ne faisait plus vraiment de doute, encore fallait-il que ce soit officiel. Mercredi, le coach de l'OL a annoncé ce que tout le monde espérait, Alexandre Lacazette sera bien le capitaine lyonnais la saison prochaine.

Tolisso, Toko-Ekambi et Lopes vice-capitaines

"La préparation a servi à choisir. Il a l'expérience et n'a pas peur de dire ce qu'il pense, a expliqué l'entraîneur néerlandais devant la presse. C'est quelqu'un de naturel, un leader dans l'âme sans avoir besoin de crier. On l'a choisi pour ça", a-t-il poursuivi avant de rajouter que "Coco (Tolisso), Karl (Toko-Ekambi) et Anthony (Lopes) seront les vice-capitaines". Buteur lors du dernier match de préparation en Italie où il portait déjà le brassard de capitaine, Lacazette aura la lourde tâche de rassembler et de mener les siens vers les sommets de la Ligue 1, en commençant par une victoire vendredi contre Ajaccio.