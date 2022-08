Sur la ligne de départ de la prochaine saison, Alexandre Lacazette est le troisième meilleur buteur de la Ligue 1 en carrière. Il a atteint la barre symbolique des 100 réalisations juste avant de quitter l'OL.

La Ligue 1 reprend ses droits dans moins de quatre jours. En ouverture de cette campagne 2022-2022, le club rhodanien accueille Ajaccio le vendredi 5 août à 21 heures. De retour dans son jardin après cinq années passées à l'étranger, Alexandre Lacazette vise le titre de meilleur buteur du Parc OL. Avec 29 buts inscrits en moins de deux saisons, il peut aller chercher le record de Memphis Depay (41). En Ligue 1, d'autres défis personnels s'offrent à lui.

Deux buts contre Nice avant de quitter le Rhône

Au départ du prochain exercice, l'attaquant formé dans le Rhône est le troisième meilleur buteur du championnat avec 100 réalisations en carrière (2010-2017). Un soir de mai 2017, il soignait sa sortie en inscrivant ses 99e et 100e buts contre Nice (3-3) en Ligue 1, avant de rejoindre Arsenal. Seuls Kylian Mbappé, qui compte déjà 135 pions en six ans, et Wissam Ben Yedder (125) font mieux que lui. Sur la ligne de départ, ils sont d'ailleurs les trois uniques joueurs à avoir atteint, ou franchi, la barre symbolique des 100 buts. Derrière le Lyonnais de 31 ans, on retrouve Dimitri Payet à une unité (99), et l'avant-centre de Strasbourg, Kévin Gameiro, auteur de 87 buts en première division. Le 101e dès vendredi soir pour Lacazette devant son public ?