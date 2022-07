OL - Ligue 1 : les bouteilles en plastique interdites dans les stades

OL – OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Les bouteilles en plastique sont désormais interdites dans les tribunes de Ligue 1 et Ligue 2. Une décision prise par la LFP pour lutter en faveur de l'écologie et surtout contre les jets de projectiles dans les stades.

Que ce soit dans les travées du Parc OL ou devant leur poste de télévision, les supporteurs de l'Olympique lyonnais ne sont pas prêts d'oublier cette soirée de novembre 2021. Lors de la 14e journée de Ligue 1, le choc entre Lyon et Marseille était interrompu après seulement cinq minutes de jeu, suite au jet d’une bouteille d’un supporter sur Dimitri Payet. Au terme d'une attente interminable, la rencontre n'avait finalement pas repris, laissant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs dans l'incompréhension, et la frustration, la plus totale.

En faveur de l'écologie et contre les jets de projectiles

Par la suite, le club rhodanien avait écopé d'un point de retrait et de la tenue du match à huis clos, que les Lyonnais avaient finalement remporté 2 buts à 1. Dans les faits, cette triste scène survenue lors de l'Olympico ne devrait pas se reproduire au cours du prochain exercice. Pour lutter à la fois en faveur de l'écologie et contre les jets de projectiles dans les stades, après une saison marquée par de nombreux incidents, la Ligue de football professionnel (LFP) a pris la décision de rajouter la mention "bouteilles plastisque" à sa longue liste des objets interdits dans les tribunes de Ligue 1 et Ligue 2. Dès la reprise du championnat, les boissons vendues dans les stades devront être contenues dans des "gobelets réutilisables ou en carton".