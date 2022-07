OL - Ligue 1 : le protocole "commotion cérébrale" maintenu

Lucas Paqueta (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

Mis en place de manière expérimentale la saison dernière, le protocole commotion cérébral a été adopté en Ligue 1. Il sera possible pour les clubs de faire un changement "commotion" durant les matchs.

Le football, par l’intermédiaire de l’International Board (IFAB), avait déjà décidé de suivre de manière expérimentale les traces du rugby ou du football américain. Après une saison de tests, le protocole "commotion cérébrale" semble avoir été une réussite pour la Ligue de Football Professionnel. La LFP a annoncé le maintien de cette règle pour la saison qui démarre le 5 août prochain, avec la possibilité pour les clubs d’effectuer un changement en plus des cinq déjà autorisés en cas de situations de commotion avérée. Déjà expérimenté la saison dernière sur les pelouses de Ligue 1, ce protocole vise à réduire les reprises de jeu de certains joueurs pourtant jugés inaptes.

Des contrôles plus poussés

Dans les faits, l’OL, s’il vient à être sujet à cette phase de jeu, peut faire le changement immédiatement après une situation de commotion cérébrale avérée ou potentielle, à l’issue d’une période initiale de 3 minutes d’évaluation sur le terrain et/ou à l’issue de l’évaluation effectuée hors du terrain ; ou à tout autre moment en cas de commotion cérébrale avérée ou potentielle, y compris si un joueur a déjà été examiné et qu’il a repris le jeu. La LFP précise également que les contrôles seront plus poussés et que tout "tout joueur souffrant d’une blessure à la tête qui nécessite une évaluation dans l’éventualité d’une commotion cérébrale ne sera autorisé à reprendre le jeu à l’issue de cette évaluation qui si le médecin d’équipe (ou le médecin compétent en réanimation en cas d’absence du médecin d’équipe) confirme expressément à l’arbitre qu’il est en état de le faire."