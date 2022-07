OL : Corentin Tolisso ne jouera pas avec le numéro 5 en championnat

La boutique de l'OL a dévoilé les numéros portés par les recrues. Si Corentin Tolisso a hérité du numéro 5, le milieu de terrain a rapidement indiqué qu'il ne jouerait pas avec en Ligue 1.

Mardi, la boutique de l'Olympique lyonnais a dévoilé, dans la discrétion la plus totale, les numéros portés par les nouvelles recrues du club. Comme lors des matches amicaux, où il a trouvé la faille à deux reprises, Alexandre Lacazette semble garder le numéro 91 (son année de naissance). Lors de son premier passage à Lyon, l'attaquant de 31 ans arborait le prestigieux numéro 10. Etant désormais inscrit dans le dos de Lucas Paquetá, il ne devrait pas pouvoir le récupérer, sauf si le Brésilien était amené, comme le laisse entendre certaines rumeurs, à quitter le Rhône cet été. Le jeune Johann Lepenant s'est vu attribuer le numéro 24, pendant que Jerôme Boateng et Malo Gusto semblent ont échangé. Les deux hommes portent respectivement le 17 et le 27.

"Je ne jouerai pas avec le numéro 5 en championnat"

Ménagé durant cette préparation estivale, Corentin Tolisso, présent à l'entraînement ouvert au public, n'a toujours pas rejoué avec son club formateur, depuis son départ pour le Bayern Munich en 2017. Sur le site de l'OL, le natif de Tarare a hérité du numéro 5. Mais il ne devrait pas le garder longtemps. "C'est un numéro provisoire. Je ne jouerai pas avec en championnat", a indiqué le champion du monde 2018 sur son compte Twitter mercredi matin. Un message directement adressé à ses fans qui feraient mieux d'attendre, encore un peu, avant de commander son maillot. Dans ce sens, il est envisageable qu'un potentiel départ d'Houssem Aouar, annoncé vers le Real Betis Séville, permette au milieu de terrain de 27 ans de récupérer le numéro 8 qu'il portait autrefois. En attendant, Tolisso pourrait peut-être disputer son premier match avec l'OL, depuis son retour, samedi prochain contre l'Inter Milan. Visiblement, avec le numéro 5 floqué dans son dos.