OL : premier entraînement pour Tagliafico devant 1800 spectateurs

Chaleur, vacances scolaires et pourtant la tribune du terrain d’honneur Gérarda une nouvelle fois affichée complet. Même le club était surpris. Pour la seconde séance ouverte au public, une quinzaine de jours après la première, les supporters de l’ OL ont une nouvelle répondu présents avec une affluence de 1800 personnes, soit 400 de plus que début juillet. Nombreux étaient ceux qui étaient d'ailleurs venus pour voir les premiers pas de Nicolas, la nouvelle recrue lyonnaise. Après avoir observé les deux matchs des tribunes aux Pays-Bas, Nicolas Tagliafico a enfilé pour la 1ere fois les couleurs lyonnaises et a été ovationné par le public.