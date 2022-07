OL - Inter Milan : un choc à l'avantage des Italiens

Samedi à 20h30, l'OL croisera le fer avec l'Inter Milan pour achever sa préparation avant la reprise de la Ligue 1. Un match de gala qui, après six confrontations entre ces deux équipes, tourne à l'avantage des Italiens.

Après sept matches amicaux soldés par des fortunes diverses, l'Olympique lyonnais finalise sa préparation, avant la reprise du championnat, contre l'Inter Milan le 30 juillet prochain à 20h30. Si le onze aligné par Peter Bosz pourrait donner des indications sur celui qui devrait débuter en Ligue 1 contre Ajaccio, cette rencontre de gala est aussi l'occasion de se replonger dans ce duel franco-italien. Dans son histoire, le club rhodanien a croisé la route de l'Inter à six reprises, pour deux victoires, un match nul et trois défaites. Et pour retrouver les prémices d'une confrontation entre ces deux formations, il faut remonter à l'an 1997. Cette année-là, l'OL était embarqué en Ligue Europa, anciennement appelée Coupe de l'UEFA.

Une élimination en 16e de finale de Coupe UEFA

En seizièmes de finale de la compétition, les Lyonnais avaient pris le dessus à Milan (1-2), grâce à des buts de Ludovic Giuly et Alain Caveglia, avant d'être éliminés au match retour à Gerland (1-3). Cinq ans plus tard, Lyon avait pu prendre sa revanche. En phase de groupes de la Ligue des Champions 2002, Sonny Anderson et ses coéquipiers s'imposaient sur le même score à San Siro (1-2). Dans la deuxième manche, l'OL avait encore une fois pris trop de buts face aux Noir et Bleu, malgré un match nul accroché en fin de rencontre (3-3). Sur l'ensemble des deux matches, l'avant-centre brésilien avait planté trois pions. Quinze ans après, dans le cadre de l'International Champions Cup, un tournoi amical de présaison aux Etats-Unis, l'Inter Milan avait dominé l'écurie lyonnaise, par deux fois, sur la plus petite des marges (1-0). Samedi, Alexandre Lacazette et les autres peuvent remettre les compteurs à zéro.