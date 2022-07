OL : Jérôme Boateng a "sous-estimé" une blessure

Jérôme Boateng (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En difficulté à l'OL, Jérôme Boateng n'a pas su convaincre Peter Bosz qu'il devait être un élément-clé. L'Allemand évoque une blessure qui a impacté négativement ses performances.

En 2021-2022, Jérôme Boateng devait être l'élément central de la charnière centrale de l'OL. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu et au fil de la saison, le champion du monde 2014 a rétrogradé dans la hiérarchie. S'il sait qu'il n'a pas répondu aux attentes, l'Allemand explique en partie cela par une blessure.

Ainsi qu'il l'a confié à Kicker, il a connu une blessure à l'os pubien dont il n'a pas récupéré au cours du dernier exercice. "Quiconque a déjà eu cela sait à quel point c'est douloureux. Mon erreur a été de jouer malgré la douleur car cette blessure était nouvelle pour moi et je l'ai sous-estimée", a-t-il expliqué. S'il n'a pas affirmé ses envies de départ dans cet entretien, indiquant qu'il se préparait "comme d'habitude", il apparaît tout de même que l'ancien Munichois ne rentre plus dans les plans de Peter Bosz et de l'Olympique lyonnais.