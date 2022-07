Mercato : Léo Dubois, seule vente de l'OL pour l'instant

Toujours dans l'attente de ventes pour construire un effectif plus cohérent, l'OL n'a pour l'instant cédé que Léo Dubois à Galatasaray.

Comme lors de chacune de ses interventions médiatiques estivales, Bruno Cheyrou ne cache pas que l'OL a besoin de vendre pour dégraisser un groupe trop pléthorique à certains postes. "On a fait une première phase active avec le recrutement de tous ces footballeurs avant le début du championnat. En parallèle, on pensait qu’on serait capable de réduire l’effectif pour que Peter (Bosz) ait moins de joueur. J’espère que le mois d’août servira pour trouver des possibilités et des solutions pour équilibrer l’effectif", a déclaré le directeur du recrutement dimanche. Pour l'heure, l'unique vente se nomme Léo Dubois.

Six départs mais une seule vente

L'international français s'est engagé avec Galatasaray contre 2,5M€ plus un million de bonus, assorti de 10% sur une potentielle plus-value future. Si d'autres éléments, (Abdoulaye Ndiaye, Habib Keita, Jason Denayer, Pape Cheikh Diop, Hugo Vogel et Ousseynou Ndiaye, sans compter les fins de prêts et les jeunes de l'académie) ont bien quitté le club sous diverses formes (fin de contrat, transfert provisoire...), le défenseur est le seul à avoir rapporté des liquidités à l'Olympique lyonnais.

Mais selon toute vraisemblance, cela devrait bouger dans les prochaines semaines, et ce pour plusieurs dossiers (Aouar, Boateng ou encore Kadewere notamment). Les dirigeants rhodaniens n'ont de toute manière pas le choix car il semble difficile de disputer une saison, d'autant plus sans coupe d'Europe, avec un groupe aussi conséquent.