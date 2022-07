"L’équipe B" de l’OL a été battue par Willem II, écurie de deuxième division néerlandaise, samedi en amical (5-0). Au-delà du score, les attitudes des joueurs cadres posent question. A cet égard, le mercato sera crucial.

De notre envoyé spécial à Tilburg.

Peter Bosz souhaitait donner du temps de jeu à tout le monde afin de faire un état des lieux avant le début de la saison. Contre Willem II, l’entraîneur de l’OL a vu et, maintenant, il sait. Du moins, on l’espère pour lui. Tout au long de cette rencontre au stade Roi-Guillaume-II, les joueurs alignés ont été incapables de rivaliser. Offensivement comme défensivement. "C’est une mauvaise après-midi. Si vous voulez gagner un match, il faut avoir la bonne attitude", a concédé Peter Bosz. Aucune envie, aucune révolte. Willem II, tout juste relégué en D2, a fait plaisir à son public et a pu dérouler tranquillement. En face, côté Lyonnais, c’était opération porte ouverte. Comment expliquer ce non-match ? "Vous n’avez qu’à demander aux joueurs", a lâché à deux reprises Peter Bosz. Alors, certes, il s’agit d’un match de préparation mais, tout de même, ce qu’on a vu samedi interpelle à plus d'un titre. Une réelle surprise pour Bosz. "Absolument. J’ai été surpris parce que j’ai vu dans les trois premières semaines un autre état d’esprit, a-t-il rappelé. On a vu, plus ou moins, cette même équipe bien débuter contre Bourg-en-Bresse et bien jouer contre Anderlecht."

Les jeunes légitimement dédouanés

Samedi, le technicien rhodanien a donné du temps de jeu à la classe biberon lyonnaise. Mais pour lui, hors de question de tirer à boulets rouges sur ses jeunes ouailles. "Je ne vais rien dire sur les jeunes, ça ne serait pas honnête, a-t-il insisté. Ils ont essayé de donner le meilleur. Cela n’est pas la raison de notre défaite." Et d’ajouter : "Je pense et j’espère qu’ils sont très contents d’avoir joué. Ils ont appris énormément. On a joué avec un ailier droit qui joue arrière gauche (Djibrail Dib), donc, encore une fois, je ne peux rien dire sur les jeunes. Ce sont les joueurs expérimentés qui devaient prendre les choses en main. Ils ne l’ont pas fait pas."

"Ceux qui veulent partir, qu’ils le fassent le plus vite"

Peter Bosz l’assure, pour lui, ce revers ne remet pas en cause sa philosophie de jeu. "Tout ça est clair. Je me répète, mais on a joué plus ou moins avec la même équipe les autres matchs amicaux. Dès l’entame de ce match contre Willem II, on n’a rien vu. On a la chance d’avoir pris que cinq buts, car il y aurait pu en avoir plus. Et nous, on n'a eu aucune occasion." Un terrible aveu d'échec. Dans le onze aligné contre Willem II, au moins cinq joueurs (Pollserbeck, Da Silva, Boateng, Aouar et Kadewere) sont susceptibles de prendre la poudre d’escampette cet été. "Ceux qui ont joué ont raté leur chance, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont eu leur chance mais qu'ils ne l'ont pas saisie. Aujourd'hui, ce n’était pas l’OL, ce n’était pas notre niveau. Il y a des raisons, s'est-il plaint. Il y a peut-être des joueurs dans leur tête qui veulent partir. Dans ce cas-là, tu ne peux pas faire une bonne prestation au plus haut niveau."

Et de conclure suite à une question posée sur le dégraissage à opérer au plus vite : "Ceux qui veulent partir, qu’ils le fassent le plus vite possible." Pour le coup, on ne peut que lui donner raison.