L’OL boit la tasse face à Willem II (5-0)

Pour ce premier match amical aux Pays-Bas, l’OL a coulé dans les grandes largeurs contre Willem II. Cette défaite (5-0) plombée par des erreurs défensives soulèvent certaines questions.

Avec notre envoyé spécial à Tilbourg (Pays-Bas).

Il est courant de dire que les matchs amicaux ne doivent pas être pris pour argent comptant mais samedi, à Tilbourg, force est de constater que la défaite de l’OL (5-0) soulève certaines questions. Contre une équipe de deuxième division, les Lyonnais n’ont rien montré, ont été bousculés et se sont tirés des balles dans le pied tous seuls. Jeudi, Peter Bosz assurait que la rencontre contre Feyenoord donnerait plus d’indications sur l'avancée lyonnaise dans cette préparation mais face à Willem II, des constats pourront également être faits. Comme c’est le cas depuis le début de la préparation, l’OL a évolué avec une équipe dite B pour la première rencontre et si les joueurs cherchaient à marquer des points, c’est manqué..

Un manque de caractère

Sans dire que le club va se créer une mini-crise dans cette période estivale réussie sur le plan du mercato, cette défaite n’est pas forcément la bienvenue. Elle ne l’est certes jamais dans n’importe quel moment de la saison mais les ingrédients mis ce samedi par ceux que l’on peut voir comme "remplaçants" en ce début de saison ne vont pas plaider en leur faveur. Il y a eu un manque de rigueur, d’intensité, d’agressivité dans cette rencontre.

En prenant trop son temps pour dégager, Julian Pollersbeck a permis à Willem II de faire le break en quatre minutes et peut-être bien signé aussi la fin de son aventure lyonnaise. Jizz Hornskamp a profité de l’attentisme du gardien allemand pour le contrer (2-0, 25e) après que Freek Heerkens a une nouvelle fois montré la fragilité lyonnaise sur coups de pieds arrêtés (1-0, 21e).

Des erreurs individuelles qui plombent le collectif

Avec un 4-3-3 expérimental où Houssem Aouar, Romain Faivre et Mohamed El Arouch étaient alignés dans l’entrejeu, l’OL n’a pas pesé dans le domaine physique et a été bougé défensivement. A l’image du second match contre Anderlecht, l’entame de match a donné l’impression d’être jouée en pantoufles et les deux buts néerlandais n’ont finalement été qu’une juste récompense pour leurs efforts. Entre manque de repères pour certains comme Djibrail Dib, réquisitionné comme latéral gauche, gestes d’énervements sur le 2-0 puis le 3-0 sur un doublé de Hornskamp après une erreur d’appréciation de Da Silva, l’OL a été perdu dans cet après-midi néerlandais.

Les Lyonnais n’ont même pas profité de la pause pour se remettre la tête à l’endroit. Chaun y est allé de son erreur ou sa nonchalance pendant une heure et demi. Il n’y pas eu un seul sentiment de révolte, pas même de la part des joueurs les plus expérimentés présents sur le terrain, pas un soupçon d’orgueil dans ce match amical et plus que le score, c’est bien là la plus grosse problématique de cette défaite.