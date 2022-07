Willem II - OL : Aouar et Faivre au milieu, Boateng capitaine

Pour ce premier match en terres néerlandaises, Peter Bosz a décidé de reconduire une grande partie de l’équipe victorieuse à Anderlecht. Houssem Aouar et Romain Faivre sont alignés dans l’entrejeu contre Willem II.

De notre envoyé spécial à Tilbourg (Pays-Bas).

Après cinq jours à Saint-Michel-Gestel, l’OL a pris la direction de Tilbourg pour affronter Willem II, ce samedi après-midi (16h). Ce sixième rendez-vous de la préparation estivale doit permettre aux joueurs lyonnais de monter en puissance et d’atteindre les 90 minutes de jeu. Au Willem II Stadion, le turnover sera donc bien moins important en cours de match que lors des quatre derniers rendez-vous où l’on pouvait observer deux équipes différentes en l’espace d’une heure et demi. Avec le match contre Feyenoord dimanche (16h45), Peter Bosz peut donc encore donner des minutes à tout le monde.

Aouar et Faivre pour avoir du temps de jeu

Le technicien de l’OL l’a concédé à notre média, l’enjeu est moindre face à Willem II, club de deuxième division, et c’est donc une équipe sensiblement proche de celle qui a gagné à Anderlecht, samedi dernier. Il y a malgré tout quelques changements avec le retour d’Houssem Aouar, absent en Belgique, et qui prend place dans l’entrejeu aux côtés de Mohamed El Arouch, l’un des gagnants de cette préparation, et de Romain Faivre, qui enchaînait pourtant avec l’équipe A depuis le début de l’été. Avec le départ de Léo Dubois qui occupait le poste, le couloir gauche sera expérimental avec le jeune Djibrail Dib dans cette position plus défensive qu’à l’accoutumé. Enfin, Tino Kadewere remplace Moussa Dembélé sur le front de l'attaque, l'attaquant français n'étant pas dans le groupe à cause d'une petite gène musculaire.

Le onze de l’OL contre Willem II : Pollersbeck - Lomami, Da Silva, Boateng (capitaine), Dib - Aouar, El Arouch, Faivre - Cherki, Kadewere, Barcola

Remplaçants : Bonnevie, Bonnet, Lega