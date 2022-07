OL - Mercato : Tino Kadewere ne manquerait pas de courtisans

Tino Kadewere (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Malgré une dernière saison compliquée, le profil de Tino Kadewere plait. En Espagne, Valladolid serait prêt à sortir l’attaquant de l’OL de sa crise de confiance.

En l’espace de douze mois, Tino Kadewere a perdu toute confiance. Après avoir été le héros d’un derby, l’attaquant de l’OL a trainé son spleen la saison dernière. Entre crise technique, psychologique et blessure, le Zimbabwéen n’a disputé que 15 matchs pour à peine 500 minutes. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club lyonnais, Kadewere ne part pas dans la peau d’un titulaire aux yeux de Peter Bosz et ne sera pas retenu en cas d’offre jugée suffisante par la direction lyonnaise.

1 but en 20 matchs la saison dernière

Il y a quelques jours, AS affirmait que Valladolid, propriété de Ronaldo le Brésilien, souhaite faire de l’ancien de Le Havre l’un de ses attaquants pour la saison prochaine. Le club de la banlieue de Madrid a été promu pour le prochain exercice, seulement un an après sa descente en deuxième division. L’OL en demanderait environ 8 millions d’euros, une somme conséquente pour un club qui vient juste de remonter. Dernièrement, le nom de l’attaquant lyonnais a été associé à Strasbourg et ces dernières heures à Galatasaray, qui aurait décidément bien un faible pour les joueurs "indésirables" à l’OL.