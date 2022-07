Titulaire lors des trois matches de poule, la capitaine des Bleues, Wendie Renard, s'apprête à disputer un quart de finale à l'Euro. La France ne s'est jamais hissée dans le dernier carré de cette compétition. Pour la défenseure de l'OL, il est temps de "changer l'histoire" samedi (21h) contre les Pays-Bas.

Elle vient de souffler sa 32e bougie. Mais pas le temps de faire une longue fête, Wendie Renard doit préparer, avec le reste de l'équipe de France, un quart de finale d'Euro 2022 en Angleterre. Samedi à 21 heures, les Bleues défieront les Pays-Bas, championnes d'Europe en titre, au New York Stadium de Rotherham. Un adversaire de taille qu'elles avaient réussi à dompter (3-1), en février dernier au Tournoi de France. "On les a joués récemment. Mais c’était un match de préparation, pour moi ça n’a rien à voir avec un quart de finale à l’Euro. Parce que les équipes ne jouent pas de la même manière. Surtout, l'intensité est différente, a confié la Fenotte dans une vidéo publiée par la Fédération française de football (FFF). Je regarde toujours l’adversaire contre qui je joue. (...) Elles ont un peu la même philosophie de jeu que nous, elles cherchent à proposer entre les lignes et à être efficaces dans la surface.", a-t-elle ajouté.

"Nous n'avons plus le droit à l'erreur"

La capitaine de l'OL sait qu'elle et ses coéquipières sont attendues au tournant. La France, qui reste sur cinq éliminations consécutives aux portes des demi-finales depuis dix ans en compétitions internationales, ne s'est jamais hissée dans le dernier carré d'un championnat d'Europe. "C'est à nous de changer l’histoire. Pour pouvoir y arriver, nous allons devoir être déterminées, fortes collectivement et réussir à faire mal aux Pays-Bas. L’exigence monte de jour en jour. Le jour J approche, nous serons au rendez-vous (samedi), a estimé l'internationale française aux 134 sélections. Collectivement, nous montrons de belles choses, de belles phases de jeu depuis le début du tournoi. Nous avons fini notre mini-championnat. C’est une nouvelle compétition qui débute. Et nous n'avons plus le droit à l'erreur", a-t-elle conclu devant les caméras de la FFF.