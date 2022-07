OL - Mercato : Kadewere est la priorité de Strasbourg

Tino Kadewere n'entre plus dans les plans de l'OL et de Peter Bosz. Alors que plusieurs clubs sont intéressés pour recruter en prêt l'attaquant, Strasbourg est enclin à s'offrir ses services dans un transfert sec pour remplacer Ludovic Ajorque.

Au vu de la saison dernière, mais aussi des premiers matches amicaux, on comprend que Tino Kadewere, comme quelques autres joueurs de l'OL, ne figure plus dans les plans de Peter Bosz pour cet exercice 2022-2023. Le Zimbabwéen traverse une vraie crise de confiance, et cela se constate dans ses performances face au but avec déjà beaucoup d'occasions ratées sur les deux rencontres qu'il a disputées.

Désormais, l'objectif pour l'Olympique lyonnais et l'attaquant est de trouver un nouveau point de chute. D'après L'Equipe le nombre de clubs intéressés par son profil est important (plus d'une dizaine), mais cela se ferait plutôt sous la forme d'un prêt, or, les Rhodaniens souhaitent privilégier un transfert sec.

Strasbourg convaincu de pouvoir relancer Kadewere

Strasbourg aussi est visiblement dans cette optique. Alors que Ludovic Ajorque devrait rejoindre le Hertha Berlin, la formation alsacienne est à la recherche de son successeur, et cela pourrait être Tino Kadewere. Convaincus de pouvoir le relancer, les dirigeants du Racing en ont fait leur option prioritaire. Pour l'instant, le dernier 6e de Ligue 1 n'a pas formulé d'offre, et attend de conclure la vente de son prolifique avant-centre. Pour l'OL, le départ de l'ancien Havrais pourrait se faire entre 7 et 8 millions d'euros. Il avait été acheté 12 M€ en janvier 2020.