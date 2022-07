OL : Catarina Macario devient ambassadrice de FIFA23

A défaut de pouvoir être présente sur les terrains, Catarina Macario pourra au moins se consoler avec FIFA23. Pour la première fois sur le célèbre jeu vidéo, il sera possible de jouer avec les équipes de D1 féminine et donc l’Olympique lyonnais. Dans son trailer d’annonce, EA Sports l’a confirmé avec notamment les présences de Marie-Antoinette Katoto pour le PSG et de la joueuse américaine pour l’OL.

Victime d’une rupture des ligaments croisés lors de la dernière journée de championnat, Catarina Macario ne sera pas de retour avant janvier 2023 et aura tout le temps de s’entraîner manette à la main. Surtout que la meilleure buteuse de l’OL la saison dernière est devenue ambassadrice de l’édition FIFA23 comme elle l’a annoncé sur les réseaux sociaux. Cette arrivée du football féminin dans le jeu référence du ballon rond démontre un peu plus l’avancée des mentalités sur le sujet. Ce ne sont pas les Fenottes qui s’en plaindront.

That curve tho. And now we’re in the game 😎. AND I’m joining the @EASPORTSFIFA family as a #FIFA23 ambassador 🤯. ALLEZ L’OL! 🔴🔵@OLfeminin pic.twitter.com/WXAdkNGGGE

— Catarina Macario (@catarinamacario) July 20, 2022