Ligue 1 : Anthony Lopes, joueur le plus capé avec son club actuel

Anthony Lopes (OL) contre l’OM (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Au départ de l'exercice 2022-2023, Anthony Lopes est le joueur de Ligue 1 ayant disputé le plus de matches (314) avec son équipe actuelle. Le gardien de l'OL entame au passage sa onzième saison consécutive dans le Rhône.

Au panthéon de la Ligue 1, Anthony Lopes commence à se faire une jolie place. En termes de longévité avec un seul club, le portier de l'Olympique lyonnais est d'ailleurs l'un des élèves les plus fidèles dans l'élite du foot français. À l'aube du début de l'exercice 2022-2023, il est sur le point d'entamer sa onzième saison consécutive avec le club rhodanien. Ce qui fait de lui, avec Marco Verratti (11 également), le recordman de saisons disputées avec son équipe actuelle parmi tous les joueurs engagés au départ du prochain championnat de France.

314 rencontres avec l'OL en Ligue 1

Comme l'indique le site de la Ligue 1, le Lyonnais de 31 ans est également le joueur le plus capé de première division avec sa formation du moment. Depuis ses débuts en avril 2013 contre Saint-Etienne, le natif de Givors a disputé 314 rencontres avec Lyon en Ligue 1 (pour 162 victoires). Derrière lui, on retrouve, encore une fois, le milieu de terrain italien du PSG (247 matches) puis Dimitri Payet et ses 235 matches sous le maillot de l'OM.