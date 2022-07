OL : Anthony Lopes réagit à l'absence de derby

Questionné par un supporteur lyonnais au cours d'un live Instagram, Anthony Lopes est revenu sur l'absence de derby la saison prochaine.

Comme Castello Lukeba, Anthony Lopes sait plus que quiconque qu'une année sans derby n'est pas une saison comme les autres dans le Rhône. Pouponné depuis son plus jeune âge aux affrontements sous tension contre Saint-Etienne, le portier de l'OL a connu sa première titularisation, avec le groupe professionnel lyonnais, face aux Verts, à Gerland, en avril 2013. 162 victoires plus tard en Ligue 1, l'international portugais s'apprête à démarrer, pour la première fois de sa carrière, un championnat où il ne peut pas cocher sur son calendrier les deux duels face au rival stéphanois.

"Ce sont des moments uniques"

"C’est difficile parce que ce sont des matchs à part. Ce sera une année sans mais c’est vrai que c’est compliqué parce que ce sont des moments uniques et qu’on aime partager, a confié le gardien de 31 ans au cours d'un live Instagram sur le compte de l'OL. Que ce soit là-bas ou à Lyon, ce sont des matchs qu'on aime jouer et vivre avec tout ce qu'il y a autour", a-t-il ajouté pour répondre à la question du supporteur. Toujours est-il que si le destin s'en mêle, Lyonnais et Stéphanois peuvent encore se rencontrer en Coupe de France.