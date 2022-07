Mercato : l’OL aurait mis un ultimatum à Tagliafico

L’Argentin jouant la montre, l’OL aurait décidé de poser un ultimatum à Nicolas Tagliafico. Le club lyonnais attendrait une réponse d’ici à 48h.

Le feuilleton commence à prendre des airs de mauvaise série pourtant l’OL veut continuer à y croire. S’étant mis sur le dossier Nicolas Tagliafico depuis l’échec Tyrell Malacia, le club lyonnais continue à avoir toutes les peines du monde à se montrer convaincant quand il s’agit d’un joueur venu des Pays-Bas. Après Onana et Malacia, c’est au tour du latéral argentin de jouer la montre malgré l’intérêt poussé de l’OL depuis deux semaines. D’après De Telegraaf, la situation aurait assez duré et la direction lyonnaise aurait fixé un ultimatum à Tagliafico.

L'OL veut une réponse avant le week-end

En renvoyant son offre salariale vers le haut, l’OL voudrait convaincre une bonne fois pour toute le vainqueur de la Copa America et attendrait donc sa réponse et décision dans les prochaines 48h afin de ne pas perdre plus de temps. D’après le média néerlandais, l’indécision de Nicolas Tagliafico ne tiendrait pas de l’attrait lyonnais mais bien de l’arrivée d’Alfred Schreuder à la tête de l’Ajax. Le successeur d’Erik ten Hag ne serait pas contre garder le joueur qui, lui, serait charmé par les méthodes de son nouveau coach et voit juin 2023 comme une opportunité d’être attractif avec son statut de joueur libre. L’OL va-t-il être une nouvelle fois le dindon de la farce ? Réponse d’ici 48h.