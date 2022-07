OL – Mercato : Ousseynou Ndiaye s’engage avec l’US Orléans

Ousseynou Ndiaye sort d’une saison quasi-blanche avec l’équipe réserve de l’OL. À un an de la fin de son contrat, il vient de rejoindre l’US Orléans en National.

Cela faisait cinq ans qu’il évoluait à l’Olympique lyonnais. Arrivé en 2017 dans le Rhône en provenance du Dakar Sacré Cœur, Ousseynou Ndiaye a disputé trois saisons avec l’équipe réserve de l’OL, faisant au passage quelques apparitions sur le banc des professionnels, avant d’être prêté au Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (National) au début de l’exercice 2020-2021. Un prêt payant puisque le milieu sénégalais s’est imposé comme un élément important de l'effectif burgien.

Il sort d'une saison presque blanche

De retour à Lyon à l’été 2021, sa confiance engrangée ne lui aura pas permis de s’affirmer avec le groupe pro de l’OL. Le natif de Thiaroye sort d’une saison presque blanche, où il n’a disputé qu’une seule rencontre avec la réserve en National 2. De quoi précipiter son départ, à un an de la fin de son contrat, vers l’US Orléans. "Ousseynou Ndiaye devient jaune et rouge pour cette nouvelle saison 2022-2023", peut-on lire sur le site du club du Loiret, neuvième du dernier exercice de National. À 23 ans, il est grand temps pour lui d’enfin lancer sa carrière.