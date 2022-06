A partir de vendredi 0h01, de nombreux joueurs de l’OL ne seront plus sous contrat. Si officieusement, ils ne sont déjà plus lyonnais, Jason Denayer ou Emerson vont officiellement quitter le club le 1er juillet.

Dans les faits, ils ne sont plus à l’OL depuis quelques semaines et la fin du championnat mais officiellement, certains joueurs ne seront plus liés au club lyonnais à partir de 0h01 vendredi. Entre les joueurs prêtés et ceux désormais libres, ils sont cinq à faire leurs adieux à l’OL. En étant prêté à l’été dernier et cet hiver, Emerson et Tanguy Ndombele savaient que leur aventure lyonnaise n’allait durer qu’un temps. Avec l’absence de Coupe d’Europe la saison prochaine et la manne financière qui va avec, il était impensable de voir Jean-Michel Aulas activer l’option d’achat de 65 millions d’euros présente dans le prêt de six mois de Ndombele, surtout à la vue des prestations de l'international français.

Sans surprise, le milieu français et Emerson retournent donc à Londres même si leur futur ne devrait pas s’écrire à Tottenham et Chelsea. Au rayon des joueurs en fin de contrat, Pape Cheikh Diop, qui a profité des installations de Décines ces douze derniers mois (45 minutes avec la N2), a déjà trouvé un point de chute du côté de la Grèce. Le milieu de terrain s’est engagé avec l’Aris Salonique pour les deux prochaines saisons et n’aura joué que 25 rencontres avec l’OL en cinq ans dont une mémorable prestation contre Manchester City.

Le cas Tetê en suspens

Le club mancunien, Jason Denayer le connait bien pour y avoir fini sa formation avant d’être prêté à droite, à gauche en Europe. Seulement, au 30 juin, le défenseur belge se retrouve libre et sans contrat. N’ayant pas réussi à trouver un accord contractuel avec l’OL, Denayer, annoncé un peu partout en Europe, a quitté le club un peu dans l’indifférence à cause d’une blessure à la voûte plantaire. Une sortie en eau de boudin après avoir pourtant rendu de fiers service depuis son arrivée en 2018 (138 matchs).

De son côté, Malcom Barcola va quitter l’OL sans avoir réussi à jouer un match professionnel avec son club formateur. Libre, le gardien de but devrait s’engager dans les prochains jours en Bosnie du côté de Tuzla City. Enfin, reste le cas de Tetê dont le "prêt" de trois mois du Shakhtar Donetsk se termine au 30 juin mais les deux clubs sont toujours en discussions et l’ailier brésilien a l’envie de continuer entre Rhône et Saône. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts désormais.