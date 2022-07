OL : six joueurs ont prolongé, Rayan Cherki toujours en attente

Depuis le mois de mai, six joueurs de l'Olympique lyonnais ont prolongé l'aventure entre Rhône et Saône. Le prochain pourrait être Rayan Cherki.

Six joueurs ont continué l'aventure avec l'Olympique lyonnais depuis le mois de mai. Avant même l'ouverture du marché des transferts (10 juin 2022), et les retours d'Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso, Maxence Caqueret a été le premier gros coup du mercato de l'OL. Le milieu de 22 ans a prolongé jusqu'en 2026 avec son club formateur, avant d'y greffer une saison supplémentaire deux mois plus tard. Juste avant lui, un autre garçon issu de l'académie lyonnaise a profité de son parcours en Coupe Gambardella pour renégocier son contrat avec le club rhodanien. Passé professionnel l'été dernier, Mohamed El Arouch est désormais lié à Lyon jusqu'en juin 2025.

Rayan Cherki n'a pas encore prolongé

Dans la foulée, Abdoulaye Ndiaye, qui évolue avec la réserve, s'est vu offrir une prolongation de contrat de deux ans (jusqu'en 2025). Arrivé de Dakar en 2020, le défenseur de 20 ans a récemment rejoint le SC Bastia en prêt sans option d'achat. Sans surprise, l'emblématique portier lyonnais, Anthony Lopes, en fin de contrat en juin 2023, a également prolongé jusqu'en 2025, trois jours avant le début du mercato estival. Un autre gardien, le jeune Kayne Bonnevie, avait quant à lui discrètement prolongé jusqu'en 2024 un mois auparavant.

Récemment, c'est Thiago Mendes, confirmé par Peter Bosz au poste de défenseur central, qui a ajouté deux années de plus à son contrat (2025). Rayan Cherki est-il le prochain ? En fin de contrat dans un an, le jeune Lyonnais est en discussions avec son club formateur depuis des mois. Il a même en sa possession une offre de prolongation dont Jean-Michel Aulas attend une réponse positive.