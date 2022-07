OL : les Fenottes partiront le 13 août pour les Etats-Unis

Du 17 au 21 août, les Fenottes disputeront la Women's International Champions Cup. Le groupe de Sonia Bompastor partira aux Etats-Unis le samedi 13.

Voilà plus d'une semaine désormais que les Fenottes ont repris le chemin de l'entraînement. L'objectif de l'OL est de conserver les deux titres acquis la saison passée. Pour cela, Sonia Bompastor et son groupe vont monter progressivement en puissance, avec notamment la Women's International Champions Cup du 17 au 21 août. Sur ces quelques jours, les Lyonnaises affronteront Chelsea puis Portland ou Monterrey. Le départ pour les Etats-Unis est prévu pour le samedi 13.

Avant ce voyage, les championnes de France et d'Europe défieront lors de matches amicaux le Servette FC Chênois (le 03/08) et l'ASSE (le 11/08). En amont de la reprise de la D1 le 10 septembre, il faudra également jouer le Trophée des championnes face au Paris Saint-Germain le week-end du 27 et 28 août.

Un groupe qui devrait être au complet

Pour le déplacement en Amérique du Nord, Sonia Bompastor devrait pouvoir compter sur l'ensemble de ses joueuses (sans compter les trois jeunes retenues pour la Coupe du monde U20). Les internationales, qui ont disputé l'Euro, la Coupe Concacaf ou la Copa América, sont attendues à Décines entre le 1er et le 10 août suivant la date de la fin de leur compétition. En revanche, l'état de forme sera très disparate avec les éléments ayant débuté leur préparation le 18 juillet.