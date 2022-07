Pour la première fois de la saison, l’entraînement de l’OL était ouvert ce vendredi matin. Une soixantaine de supporters avait répondu présent sous la chaleur décinoise.

Sonia Bompastor et son staff font tout pour éviter les grosses chaleurs mais force est de constater qu’à Lyon, le thermomètre ne compte pas descendre de sitôt. Pour la première séance de l’année ouverte au public, l’entraîneuse de l’OL avait donné rendez-vous à ses joueuses à 9h30 sur le terrain 4 du centre d’entraînement. Malgré l’heure matinale, une soixantaine de supporters a répondu présent. Bien loin du bain de foule observée pour l’entraînement des garçons il y a deux semaines mais entre les vacances, la chaleur et un effectif plus que réduit chez les Fenottes, difficile de faire recettes.

Travailler le physique avec le ballon

Pourtant, l’ambiance a été bonne enfant dans cette séance d’une heure et demi que ce soit par la présence de nombreuses U19 venues faire le nombre ou par les blagues d’Eugénie Le Sommer à l’attention de Kisha Sylla. Vendredi, il n’y avait que 16 joueuses, plus les trois gardiennes à part, pour cet entraînement matinal. Au milieu des jeunes pousses comme Nesrine Bahlouli ou Alice Marques même Perle Morroni ou Inès Benyahia faisaient figure d’anciennes. Mêlant le travail physique et athlétique au ballon, les Fenottes ont multiplié les exercices de circulation et de contre-effort. "Le physique de manière ludique", un crédo pour Sonia Bompastor comme elle nous l’a confessé après la séance.

Entraînement matinal pour les Fenottes mais déjà une grosse chaleur à Décines. #OL pic.twitter.com/wxe3QOblaQ — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) July 22, 2022

Sous la chaleur de Décines, les supporters venus au centre d’entraînement n’avait presque d’yeux que pour Inès Jaurena, la nouvelle recrue. Entre message de bienveillance pour lui souhaiter la bienvenue et photos, la milieu a été la "star" de cette matinée où on ne trouvait pas de trace d’Amandine Henry pourtant censée avoir repris depuis lundi. Malheureusement, la milieu est "malade depuis la reprise et fait des exercices de chez elle mais ça va beaucoup mieux aujourd’hui", d’après sa coach. Prochain rendez-vous pour les Fenottes dès 14h ce vendredi avec une séance en salle avant d’observer un peu de repos durant le week-end.