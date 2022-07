OL - Mercato : Nicolas Tagliafico "séduit par le projet sportif à Lyon"

Nicolas Tagliafico devrait s'engager à l'Olympique lyonnais dans les prochaines heures. Le club rhodanien lui aurait assuré "de devenir l'un des piliers de l'équipe en occupant une place de titulaire".

Le feuilleton de l'été dans le couloir gauche de la défense lyonnaise arrive à son épilogue dans le Rhône. Nicolas Tagliafico a pris sa décision et va rejoindre l’Olympique lyonnais pour les trois prochaines saisons, comme l'a révélé De Telegraaf jeudi. En stage estival avec l'Ajax Amsterdam, l'arrière gauche de 29 ans est attendu à Lyon, avec son agent, pour finaliser l'accord dans les prochaines heures. À en croire les informations du journal L'Equipe, il devrait y passer sa visite médicale, vendredi, avant de s'envoler vers les Pays-Bas afin de rencontrer ses nouveaux coéquipiers qui préparent la reprise du championnat.

Le choix de la sécurité pour Tagliafico

Si les clubs lyonnais et néerlendais seraient tombés d'accord assez rapidement autour d'un montant avoisinant les quatre millions d'euros, il aurait été plus difficile de convaincre l'international argentin. Selon Clarín, le défenseur expérimenté, à qui il ne restait plus qu'un an de contrat à l'Ajax, aurait été séduit par le discours de l'OL, malgré son désir premier de rejoindre l'Angleterre ou l'Espagne. Deux championnats dans lesquels il n'était pas assuré d'occuper un rôle central, ni de recevoir des offres concrètes.

"Tagliafico a accepté de rejoindre Lyon même s'il ne jouera pas la Ligue des champions cette saison, car il a été convaincu par le projet sportif d'un club qui cherche à redevenir une force d'avenir sur laquelle il faudra compter", peut-on lire dans les colonnes du média argentin. Dans ce sens, une place de titulaire et de pilier dans l'effectif, notamment auprès des jeunes joueurs, lui aurait été promise par le board lyonnais. À quatre mois d'une Coupe au monde au Qatar qu'il compte bien disputer avec l'Argentine, Tagliafico fait le choix de la sécurité.