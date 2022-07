Mercato : Léo Dubois regrette "de ne pas avoir gagné un titre à l'OL"

L'Olympique lyonnais a officialisé, jeudi soir, le départ de Léo Dubois vers le club turc de Galatasaray. Après quatre années passées dans le Rhône, l'arrière droit a tenu à remercier les supporteurs et tous les membres du club.

Léo Dubois n'est plus un joueur de l'Olympique lyonnais. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, l'information a été officialisée par le club rhodanien jeudi soir. Déjà présent à Istanbul la veille, et accueilli les supporteurs turcs à l'aéroport, l'international français s'est engagé à Galatasaray pour un montant de 2,5M€ plus un million de bonus, assorti de 10% sur une potentielle plus-value future. Avant de rencontrer ses nouveaux coéquipiers et de faire ses débuts avec le club stambouliote, l'ex-capitaine de l'OL a tenu à adresser un dernier message à tous ceux qui ont partagé sa vie durant ses quatre années passées entre Rhône et Saône.

"Le regret de ne pas avoir gagné un titre avec vous"

"À tous les Gones, je vous remercie chaleureusement pour votre accueil et votre soutien pendant mes quatre années. Vos encouragements nous ont poussés aux portes de la finale de Ligue des Champions. J’aurai toujours le regret de ne pas avoir gagné un titre avec vous. Je vous souhaite de vivre cela très rapidement, a publié le natif de Segré sur compte Instagram. À tous les membres du club sans exception aucune, je n'oublierai jamais le cœur que vous mettez pour que l’OL rugisse. Sans vous, nous ne pourrions être. Que votre passion continue à porter les nouveaux joueurs vers les sommets. Merci JMA (Jean-Michel Aulas). À bientôt", a conclu le latéral droit de 27 ans.