OL : Thiago Mendes "est totalement capable de jouer en défense centrale"

Peter Bosz a confirmé son désir de voir Thiago Mendes évoluer en charnière centrale la saison prochaine. Depuis les Pays-Bas, le coach de l'OL nous a détaillé sa pensée.

De notre envoyé spécial, à Saint-Michel-Gestel (Pays-Bas).

Repositionné dans l'axe de la défense rhodanienne la saison passée aux côtés de Castello Lukeba, Thiago Mendes était remonté d'un cran, en fin d'exercice, pour pallier les blessures dans l'entrejeu lyonnais. Mais avec le retour de Corentin Tolisso, et l'arrivée de Johann Lepenant, Peter Bosz va désormais pouvoir utiliser l'ex-Lillois comme bon lui semble. "Je n'ai pas de doute sur sa capacité à jouer plus bas. Pas du tout. Bien sûr, il fait de temps en temps des fautes. Mais quel joueur dans le monde n’en fait pas ?, nous a confié le coach de l'OL depuis les Pays-Bas. Il a eu un carton rouge quand il était mal placé (le 8 mai dernier à Metz). Mais le reste du temps, il gagne ses duels. Il est intelligent sur le terrain et très bon pour ressortir le ballon de derrière. Il me surprend aussi avec son jeu de tête. Pour moi, il est totalement capable de jouer en défense centrale", a ajouté le Batave de 58 ans.

"Sentinelle, le poste le plus difficile dans l’équipe"

Après cinq matches amicaux, et comme en attestaient déjà les récentes déclarations de Jean-Michel Aulas, la tendance est à un retour en charnière centrale, dès la reprise, pour le milieu de formation. D'ailleurs, la volonté du Néerlandais de recruter un joueur au poste de sentinelle semble appuyer ce choix. Visiblement, le natif de São Luís n'aurait peut-être pas toutes les caractéristiques recquises pour évoluer seul devant la défense. "Certes, Thiago (Mendes) peut jouer au poste de numéro six. Mais quand on joue avec deux sentinelles, cela ne veut pas dire automatiquement que le joueur peut évoluer tout seul devant la défense. Absolument pas. Dans le très haut niveau, il n’y a pas beaucoup de garçons qui peuvent jouer en sentinelle tout seul, a expliqué Bosz avant de détailler sa pensée. À mon avis, c’est le poste le plus difficile dans l’équipe. Parce que tu es vraiment tout seul avec des joueurs adverses partout autour de toi, donc, tu n’as pas beaucoup de temps pour jouer. Dans ton dos, il y a un attaquant et peut-être plusieurs milieux offensifs", a-t-il conclu.