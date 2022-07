OL : Caqueret se montre optimiste

(Photo by Alain JOCARD / AFP)

Même si on ignore quand il pourra retrouver les terrains, Maxence Caqueret s'est montré un brin optimiste jeudi, aux Pays-Bas, sur le lieu de stage de l'équipe lyonnaise.

De notre envoyé spécial à Saint-Michel-Gestel.

Sourire et attitude positive. Croisé jeudi dans l'hôtel des joueurs, Maxence Caqueret a donné de ses nouvelles. Victime d'une entorse de la cheville (lire ici), le milieu de l'OL a fait savoir qu'il allait bien et qu'il était préférable que ce pépin arrive maintenant que plus tard dans la saison. Sans donner de date, Maxence Caqueret met en tout cas tout en œuvre, avec l'aide du staff médical, pour vite retrouver les terrains.