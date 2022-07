OL : Corentin Tolisso poursuit son entraînement individualisé

Sur le flanc depuis quinze jours, Corentin Tolisso n’a pas encore repris avec le groupe. Le milieu de terrain était encore en séance individualisée, ce mercredi matin.

Voir Corentin Tolisso être de la partie pour les rencontres contre Willem II (samedi 23 juillet) et Feyenoord, le lendemain, relève du miracle. Quinze jours après son dernier entraînement avec ses coéquipiers, le milieu de terrain n’a toujours pas repris avec le collectif de l’OL. Depuis vendredi, le champion du monde 2018 a repris les séances individualisées mais il faudra encore patienter pour le voir participer à un entraînement de Peter Bosz et encore plus pour faire sa première sous le maillot de l’OL.

L'Inter Milan comme objectif ?

L’objectif devait très certainement être un retour pour le match de gala contre l’Inter Milan, le 30 juillet, afin d’engranger quelques minutes avant la reprise de la Ligue 1, le 5 août prochain. Néanmoins, à l’OL, aucun risque n’est pris pour forcer les choses. Comme Maxence Caqueret, Corentin Tolisso a fait le voyage pour participer au stage aux Pays-Bas mais se contente encore d’observer ses partenaires si ce n'est pour les exercices de salle comme ceux de mardi avec du gainage. Mercredi, pendant que joueurs et staff se tiraient la bourre dans un toro géant, le natif de Tarare effectuait une nouvelle séance individualisée avec notamment du vélo comme l’ont montré les images captées par le club.