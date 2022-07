OL - Mercato : Léo Dubois devrait arriver en Turquie mercredi soir

Léo Dubois (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En passe de signer à Galatasaray, Léo Dubois devrait arriver à Istanbul mercredi soir. Le latéral droit de l’OL passera ensuite sa visite médicale avant de s’engager avec le club turc.

C’est une page qui va se tourner pour Léo Dubois. Quatre ans après son arrivée libre à l’OL, le latéral droit va quitter la capitale des Gaules pour connaitre sa première expérience à l’étranger. Relégué sur le banc par Malo Gusto et pris en grippe par certains supporters lyonnais, Dubois n’allait pas être retenu par le club en cas d’offres. Encore fallait-il qu’il y en est… Mais un mois et demi après l’ouverture du mercato, l’OL et l’international français auraient trouvé une solution qui convient à tout le monde. Contre un chèque de 3 millions d’euros, Léo Dubois devrait, sans retournement de situation, devenir un nouveau joueur de Galatasaray.

Une officialisation jeudi ?

N’étant pas présent sur les images de l’entraînement de mercredi de l’OL, Léo Dubois serait revenu à Lyon et devrait embarquer pour Istanbul dans la journée avec une arrivée prévue en fin de soirée dans la ville turque selon les médias locaux. La journée de jeudi devrait donc permettre la visite médicale et très certainement l’officialisation de l’arrivée de l’ancien Nantais au sein du club de Bafétimbi Gomis.