OL - Euro 2022 : "Malard aime faire jouer les autres", note Camille Abily

Titularisée contre l'Islande, Melvine Malard a brillé à la pointe de l'attaque des Bleues. Sa prestation n'étonne pas l'adjointe de l'OL, Camille Abily, habituée à la voir évoluer comme avant-centre dans le Rhône.

En l'absence de Marie-Antoinette Katoto, blessée en cours de tournoi et contrainte de quitter ses partenaires pour le reste de la compétition, Corinne Diacre a été obligée de revoir ses plans. Dans un match sans réel enjeu lundi face à l'Islande (1-1), la sélectionneuse de l'équipe de France a fait confiance à la jeune Lyonnaise, Mevine Malard, à la pointe de l'attaque des Bleues. Dès le coup d'envoi, elle s'est faite remarquer en inscrivant un but record, le seul de la rencontre côté France, après seulement 43 secondes de jeu. Disponible et précieuse techniquement pendant près de 80 minutes, celle qui est plûtot habituée à jouer sur l'aile a brillé par sa polyvalence et sa capacité à se muer en avant-centre.

Malard doit maintenant confirmer contre les Pays-Bas

Cette adaptation n'étonne pas Camille Abily, qui l'a souvent vue évoluer dans ce rôle entre Rhône et Saône. "Elle a disputé plein de matches avec nous en pointe en se montrant très performante et en aidant l'équipe à gagner. Comme elle l'a montré face à l'Islande, elle a une vraie capacité à faire jouer les autres, a jugé, dans un court entretien avec L'Equipe, l'adjointe de Sonia Bompastor à l'OL. Un peu comme Marie (Katoto), Melvine (Malard) aime bien venir en point d'appui et repartir. Maintenant, il faudra voir ce qu'elle sera capable de faire face à des nations plus fortes", a ajouté la quintuple championne d'Europe avec Lyon. En quarts de finale de l'Euro, les Tricolores croisent le fer avec les Pays-Bas samedi à 21 heures. Face aux tenantes du titre, un défi de taille se présente pour la Fenotte de 22 ans qui devrait être reconduite au poste de numéro 9.