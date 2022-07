OL : le point sur les buteurs lors de la préparation

Depuis le début de la préparation, l'OL a inscrit 13 buts en 7 rencontres. 11 buteurs différents se sont distingués, dont Moussa Dembélé et Alexandre Lacazette avec 2 réalisations chacun.

L'OL en a bientôt terminé de sa préparation. A moins de deux semaines du retour de la Ligue 1 avec la réception d'Ajaccio (vendredi 5 août), le groupe de Peter Bosz peaufine les derniers réglages avant un ultime test contre l'Inter Milan ce samedi (20h30). Avant ce dernier rendez-vous de présaison, il est temps de faire un point sur les buteurs rhodaniens lors des 7 matches amicaux disputés.

Au total, 11 joueurs ont inscrit au moins un but, dont plusieurs jeunes éléments. Ainsi, Houssem Aouar et Irvyn Lomami se sont illustrés face à Bourg-en-Bresse Péronnas, tout comme Mohamed El Arouch, Castello Lukeba, Philippe Boueye et Sekou Lega contre le Dynamo Kiev. Rayan Cherki et Cédric Augarreau ont profité du déplacement à Anderlecht pour ouvrir leur compteur. Enfin, Jeff Reine-Adélaïde a retrouvé le chemin des filets contre le Feyenoord.

Dembélé a marqué à chaque match disputé

Mention spéciale pour Alexandre Lacazette (FBBP01 et Feyenoord) et Moussa Dembélé (Bourg et Anderlecht), tous les deux auteurs de deux réalisations durant cette préparation. A noter que Dembélé a marqué lors des deux rencontres amicales qu'il a disputées.