Parc OL : 91 victoires en 156 rencontres disputées pour Lyon

Depuis plus de six ans, Lyon a disputé 156 rencontres officielles au Parc OL. Le club rhodanien en a remporté 91, pour 34 matches nuls et 31 défaites.

Le 9 janvier 2016, l'Olympique lyonnais inaugurait son nouveau stade situé à Décines-Charpieu, lors d'un match largement remporté face à Troyes (4-1). Pendant qu'Alexandre Lacazette devenait, pour l'éternité, le premier buteur de l'histoire du Parc OL, les supporteurs lyonnais découvraient une toute nouvelle enceinte capable d'accueillir un peu moins de 60 000 personnes. À moins de deux semaines de la reprise du championnat à domicile, le moment est venu de faire les comptes.

340 buts au Parc OL

Depuis sa première rencontre dans son antre, le club rhodanien a disputé, au total, 156 matches officiels à la maison. Dans le détail, cela équivaut à 91 victoires, 34 égalités et 31 défaites. Fort sur ses terres, Lyon y aura trouvé la faille à 340 reprises (2,2 buts par match en moyenne), contre 174 buts encaissés (1,1 but par match). Un spectacle proposé, depuis plus de six ans, devant une affluence moyenne de 42 134 spectateurs.