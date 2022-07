OL - Euro 2022 : 6 Fenottes dans le dernier carré

Alors que les demi-finales de l'Euro féminin débutent ce mardi, 6 Fenottes sont encore en lice pour remporter le trophée.

Dans moins d'une semaine, nous connaîtrons le vainqueur de l'Euro féminin. Mais avant cela, les 4 équipes encore en course vont s'affronter ce mardi et mercredi pour obtenir leur billet pour la finale. L'Angleterre et la Suède se défient à 21 heures ce 26 juillet. Pour la France et l'Allemagne, il faudra patienter 24h de plus. Ce match entre Françaises et Allemandes devrait intéresser particulièrement les supporteurs de l'OL car il verra s'opposer les 6 dernières Fenottes en lice pour soulever le trophée.

Un choc France - Allemagne

Les Bleues, avec dans leurs rangs Wendie Renard, Griedge Mbock, Selma Bacha, Delphine Cascarino et Melvine Malard, ont l'opportunité de rejoindre pour la première fois la finale d'un tournoi international. Pour cela, il faudra battre leur nouvelle coéquipière à l'OL, Sara Däbritz. Cela veut aussi dire qu'au moins une joueuse de l'Olympique lyonnais participera au dernier acte dimanche à 18 heures.