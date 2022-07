Quatre ans après son arrivée à l’Ajax d’Amsterdam, Nicolas Tagliafico a quitté la formation néerlandaise pour rejoindre l’OL. L’Argentin laissera un très bon souvenir aux supporteurs amstellodamois.

Pour se rendre compte de la popularité de Nicolas Tagliafico à l’Ajax d’Amsterdam, il existe une méthode assez simple. Lorsque vous vous intéressez aux commentaires sous les publications Twitter du club amstellodamois relatives au départ du défenseur à l’OL, il est assez flagrant de remarquer que les avis négatifs à son sujet sont pratiquement absents.

Pourtant, l’Argentin n’est pas issu de la célèbre école de football néerlandaise. Né à Rafael Calzada, province de Buenos Aires, il a rejoint les Lanciers en 2018. Sur ses quatre années passées dans la capitale des Pays-Bas, le latéral gauche a eu le temps de disputer 167 matches et de laisser de bons souvenirs. “Je suis un grand fan de Tagliafico depuis le jour où il est arrivé. Il a apporté un certain esprit de combat (grinta) à l'équipe, ce qui a été déterminant dans le succès de ces dernières saisons, nous assure Abel, fan de l’Ajax depuis près de 20 ans et abonné à la Johan Cruijff Arena. C'est un arrière très compétent, mais il peut aussi aller de l'avant et marquer des buts. Malgré sa taille, c'est un très bon joueur de tête.”

Un des joueurs les plus appréciés par les fans

Même son de cloche chez les autres supporteurs bataves. “Pour moi, c’est le meilleur défenseur gauche que j'ai vu à l'Ajax. Il est vraiment un combattant sur le terrain et apporte également une certaine passion, raconte Kevin, suiveur depuis 2009. En outre, il est l'un de mes joueurs préférés de tous les temps.” Jasper poursuit. “Les fans l'ont adoré dès la première seconde car il ne se mettait jamais à moins de 110% dans un match. Il est excellent dans les tacles glissés, a une bonne vitesse et une bonne qualité de centre. Il peut aussi marquer de la tête malgré son mètre soixante-dix. Enfin, il a également une excellente détente. Il était peut-être le gars le plus aimé de l'équipe avec Dušan Tadic”, affirme l’étudiant de 20 ans.

Dès lors, lorsqu’on évoque ce transfert à l’Olympique lyonnais, le mot qui revient régulièrement sur les lèvres des Ajacides est "tristesse". “Je suis triste qu'il soit parti, non seulement parce qu'il était un bon joueur, mais aussi parce qu'il était le chouchou des supporteurs et qu'il symbolisait le fait de tout donner et de ne jamais abandonner”, se souvient Abel. Un avis que partage Jasper. “Nous sommes tous très tristes qu'il soit parti, mais nous savions que cela allait arriver. Nous nous attendions à ce qu'il parte deux ans avant cette fenêtre, mais il est resté fidèle parce qu'il ne pouvait pas trouver le bon club, ce qu'il a fait avec l'OL.”

Kevin, supporteur de l'Ajax "Il est entré dans l'histoire"

Très apprécié dans la communauté amstellodamoise, Tagliafico laissera une trace avec ce passage au club, notamment grâce à ses trois titres remportés, même s’il a un peu moins pesé la saison passée. “Il a apporté beaucoup à l'Ajax, retient Kevin. Il a été le début de la révolution et enfin de cette super année de Ligue des champions en 2019 (l’équipe a atteint les demi-finales). Je pense qu'il est entré dans l'histoire ici.”

Neuvième Argentin de l’histoire de l’OL, le joueur de 29 ans a signé un contrat de trois ans avec l’équipe rhodanienne. Le temps pour lui d’écrire là aussi une belle page de sa carrière avec les septuples champions de France (2002-2008). “Je suis heureux qu’il fasse ce pas”, nous confie Abel. “Lyon est un très bon club pour lui”, conclut Kevin. Il faut désormais espérer que Nicolas Tagliafico laisse la même impression aux supporteurs lyonnais.